La bufala di Natale | Assange e Proto ospiti a Sanremo 2019

Vigilia di Natale - perché l'astinenza dalla carne è una bufala : Resta un'usanza culinaria quella di servire a tavola il pesce, ma non vige più nessun precetto canonico a supporto di questa tradizione ai fornelli. La svolta nella Chiesa con papa Paolo VI nel 1966

Chiamate da prefisso +216 - +373 e +383 con rischio abbonamenti : bufala WhatsApp a Natale : Natale con una bufala WhatsApp e Facebook, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 dicembre, in merito ad alcuni post che girano sulle Chiamate provenienti da prefissi come +216, +373 e +383. Il solito allarmismo da social, alimentando la preoccupazione soprattutto di utenti meno esperti che potrebbero imbattersi in messaggi del genere. Cerchiamo dunque di analizzare al meglio ciò che sta girando oggi attraverso canali social e ...