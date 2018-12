Dragon Quest 11 | le versioni PS4 e Switch a confronto in un video

Pubblicato un video gameplay di Dragon Quest 11 S per Switch : Dragon Quest 11 è stato il primo titolo in assoluto annunciato per una Nintendo Switch ancora in fase progettuale (o chiamata anche all'epoca Nintendo NX), tuttavia fino ad oggi non si sapeva nulla circa il titolo.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha Pubblicato durante il Jump Festa un video gameplay per dedicato alla versione Switch di Dragon Quest 11, Dragon Quest 11 S. Durante la presentazione, la compagnia ha ribadito di come il gioco sia ...

Super Smash Bros. Ultimate : il secondo DLC potrebbe essere dedicato a Dragon Quest : L'annuncio di Joker (Persona 5) come nuovo lottatore in Super Smash Bros. Ultimate ha lasciato tutti sorpresi, la notizia era in realtà trapelata in forma di rumor una settimana prima. Ora secondo la stessa fonte che ha rivelato l'arrivo di Persona 5R su Switch sembra che il secondo DLC del brawler Nintendo sarà a tema Dragon Quest.Come riporta Gamingbolt, il personaggio in Questione sarà Erdrick (versione maschile e femminile), con il livello ...

BioWare potrebbe svelare il nuovo Dragon Age questa settimana ma il lancio sarebbe "distante almeno tre anni" : Secondo un nuovo report, ritenuto veritiero da Eurogamer.net, BioWare offrirà un primo assaggio dell'atteso nuovo Dragon Age ai The Game Awards di questa settimana. Questo nonostante il gioco sia ancora "distante almeno tre anni" dal lancio.La notizia di un imminente reveal del nuovo Dragon Age arriva da Venturebeat e segue i suggerimenti di BioWare della settimana scorsa, quando si parlava di novità in arrivo "nel prossimo mese" (ovvero questo ...

Dragon Quest XI : Echi di un'era perduta : distribuite oltre 4 milioni di copie nel mondo : Square Enix Ltd. ha annunciato che, in seguito all'uscita occidentale di Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, avvenuta a settembre, le copie del gioco distribuite e vendute in digitale in tutto il mondo hanno superato i quattro milioni di unità. Il popolare gioco, capitolo di inserimento perfetto nella serie per i neofiti, è stato acclamato dalla critica di tutto il mondo per la rifinitura e l'accessibilità del sistema di combattimento ...

Dragon Quest Monsters : un nuovo titolo in sviluppo per console : Un nuovo capitolo di Dragon Quest Monsters sarebbe in sviluppo per console, riporta Gematsu.Un nuovo capitolo della serie farebbe sicuramente felici gli appassionati al franchise abituati a vedere i capitoli della serie Monsters uscire solamente per dispositivi mobili. L'annuncio di un capitolo console di Dragon Quest Monsters è stato fatto in occasione del ventesimo anniversario di Square Enix. Non vi sono ulteriori informazioni note, per cui ...