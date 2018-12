Un 2018 disastroso | Saia | ' Non si possono ignorare le illegalità'

Il tennis italiano al femminile è solo Camila Giorgi. 2018 disastroso per le altre azzurre - la top100 è un miraggio : Una crisi senza una fine è quella che ha colpito nelle ultime stagioni il tennis femminile italiano. Una situazione veramente disastrosa, ma che ha radici proprio negli anni dei grandi trionfi in Fed Cup e a livello Slam. I successi delle ragazze di Corrado Barazzutti, la vittoria del Roland Garros di Francesca Schiavone, quella degli US Open di Flavia Pennetta, ma anche il Career Grand Slam in doppio di Sara Errani e Roberta Vinci. Tutto questo ...