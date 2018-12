Nebbia in Basso Molise | 2 incidenti stradali nella notte

meteoweb.eu

: @segnoditerra1 Quando la nebbia scende ghiacciata, nel basso Piemonte si chiama 'galaverna' - rico6868 : @segnoditerra1 Quando la nebbia scende ghiacciata, nel basso Piemonte si chiama 'galaverna' - Ella_287 : RT @RaiTre: 'C'era una nebbia fitta, e bisogna cambiare rotta. Il comandante punta verso il colle di #Superga ma volta basso, troppo basso'… - bustofredon : RT @RaiTre: 'C'era una nebbia fitta, e bisogna cambiare rotta. Il comandante punta verso il colle di #Superga ma volta basso, troppo basso'… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Banchi dihanno avvolto la costa molisanae duesi sono verificati in: il primo poco prima delle 22 all’ingresso della tangenziale di Termoli, lato zona industriale (il conducente di una Fiat Croma SW ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada), il secondoperiferia di Montenero di Bisaccia. In quest’ultimo caso una Fiat Grande Punto si è ribaltata in Contrada San Biase (il conducente 24enne ha sbandato affrontando una curva, ed è rimasto ferito).L'articoloin: 2Meteo Web.