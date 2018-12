Natale | dalla data alla liturgia | dieci cose da sapere

Natale : 5 tradizioni che vorrai copiare dalla Royal Family : Sono invece tradizioni più originali quelle che ti raccontiamo nel video, qualcuna da copiare! Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel nuovo The ...

Vigilia di Natale - perché l'astinenza dalla carne è una bufala : Resta un'usanza culinaria quella di servire a tavola il pesce, ma non vige più nessun precetto canonico a supporto di questa tradizione ai fornelli. La svolta nella Chiesa con papa Paolo VI nel 1966

LE FESTE DI DICEMBRE NEL MONDO/ Un 'orso' per Natale : dalla Romania al tuffo 'polare' in Maryland : Le FESTE di DICEMBRE nel MONDO: l'Ursul in Romania, non è solo Natale. Il Kwanzaa negli USA, la notte del ravanello in Messico: tutti gli eventi

Perché la famiglia di Kate Middleton non è mai stata invitata a Natale dalla Regina : Molto probabilmente quest'anno Kate e William romperanno la tradizioni di famiglia passando le vacanze come la Regina ha 'comandato' insieme all'odiata e fredda Meghan. Immaginiamo che atmosfera ci ...

Come salvarsi dalla raffica di messaggi WhatsApp di Natale : silenziare contatti e gruppi su Android e iPhone : C'è da stare in ansia solo al pensiero della mole di messaggi WhatsApp di Natale che riceveremo nei prossimi giorni ( a dire la verità qualcuno ha cominciato già a fare capolino nell'app di messaggistica). A chi si chiede se ci sia un modo per vivere un santo e sereno Natale con amici e parenti senza essere perennemente interrotti dalle notifiche di auguri in arrivo, possiamo dare una lieta novella. Una funzione specifica esiste, senz'altro non ...

Matteo Salvini va alla recita di Natale della figlia : "Due ore lontano dalla politica - si può?" : Il vicepremier Matteo Salvini si cala nell'atmosfera delle Feste e, per smorzare le tensioni politiche delle ultime ore, posta su Facebook la foto di sua figlia, alle prese con la recita natalizia.Il post, pubblicato su Facebook, viene accompagnato dall'eloquente didascalia: "Leggere i giornali è uno spasso. 'Salvini ieri non era ad ascoltare prima Conte e poi Mattarella, chissà perché, sarà stato un segnale politico, ...

F1 - non ci sarà il consueto pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari : il motivo è… commovente : Bocche cucite in casa Ferrari circa la decisione di non organizzare il pranzo di Natale, ma trapelano alcune indiscrezioni che fanno emozionare La notizia era già nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il consueto pranzo natalizio organizzato dalla Ferrari non si terrà, dunque non ci sarà l’incontro tra il board della scuderia di Maranello e i giornalisti. LaPresse/Photo4 Niente bilancio stagionale, niente ...

Rita Dalla Chiesa e la morte del genero Massimo Santoro/ "Festeggiavamo sempre insieme il Natale. Ci manca..." : Rita Dalla Chiesa e la morte del genero Massimo Santoro: "Festeggiavamo sempre insieme il Natale. Ci manca...". Ne parla a La Vita in Diretta

''LIBeRi " Mai giudicare un libro dalla copertina'' - lo spettacolo di Natale di SpazioMusical a Montefollonico : Nel corso degli anni, Spazio Musical ha realizzato più di dieci spettacoli, oltre a collaborare con le scuole e le compagnie teatrali del territorio, con l'Accademia del Teatro Golden di Roma e l'...

Babbo Natale - tra le fantasie fetish più gettonate c’è proprio Santa Klaus : dalla letteratura erotica - ai “pornamenti” - allo “spanking” : Babbo Natale? È molto sexy. Incredibile ma vero, con quella sua barba bianca e il completo rosso, Santa Claus ha dato vita a un filone porno-fetish sempre più seguito. Cosa si fa? Semplice, si fa l’amore con personaggi travestiti da Babbo Natale. Una ricerca condotta su “Fetlife”, il social della comunità sadomaso, e ripresa da Dagospia, svela che ci sono molti eventi dedicati a questo tipo di pratiche. E il web è zeppo di confessioni ...

Bellissime immagini dalla Polonia : ecco come dovremmo vivere il Natale in tutta Europa [FOTO] : 1/17 ...

La cometa di Natale alla minima distanza dalla Terra : ... responsabile del Virtual Telescope Project, che domenica 16 dicembre trasmetterà l'osservazione in diretta streaming a partire dalle 23,00, anche sul canale ANSA Scienza e tecnica. È bene ...

F1 – Dalla sfida ad hockey - alla festa di Natale in Sauber : Raikkonen si distingue per il look… stravagante [GALLERY] : Kimi Raikkonen ancora una volta protagonista: il pilota finlandese e la moglie Minttu in un outfit davvero stravagante alla festa di Natale dell’Alfa Sauber Romeo Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Kimi Raikkonen e dello show ai FIA Prize Award Gala, dove a causa di qualche bicchierino di troppo si è reso protagonista in maniera esilarante. Ancora una giornata di divertimento e di sport per il finlandese, che ...

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col motorino : l’abete rubato dalla Galleria anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...