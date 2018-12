Manovra | le nove nuove tasse inserite dal maxiemendamento

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Borsa sugli scudi - la Manovra Lega-M5s cambia? - 27 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: L'apertura sulla rimodulazione della Manovra fa volare Piazza Affari. E' morto Bernardo Bertolucci , 27 novembre 2018, .

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : braccio di ferro Ue-Governo su Manovra - Salvini apre - 26 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Apertura di Salvini sulla Manovra, il padre di Di Maio assume lavoratori in nero? , 26 novembre 2018, .

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : la UE boccia la Manovra economica Lega-M5s - 22 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: la UE boccia la manovra economica del Governo. Volontaria italiana rapita in Kenya , 22 novembre 2018,

Manovra - rapporto Ue su debito Italia probabile già il 21 novembre : Roma, 16 nov., askanews, - E' probabile, ma non ancora confermato, che il rapporto della Commissione europea sul debito pubblico dell'Italia, che potrebbe innescare una procedura per deficit eccessivo,...

Manovra - rapporto Ue su debito Italia probabile già il 21 novembre : Roma, 16 nov., askanews, - E' probabile, ma non ancora confermato, che il rapporto della Commissione europea sul debito pubblico dell'Italia, che potrebbe innescare una procedura per deficit eccessivo,...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Manovra - Olanda e Austria chiedono procedura contro Italia - 15 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Manovra, Olanda e Austria chiedono apertura di procedura d'infrazione per l'Italia , 15 novembre 2018,

Manovra - Ue : pubblicheremo il nostro parere il 21 novembre : Roma, 14 nov., askanews, - 'Possiamo confermare che abbiamo ricevuto' il progetto di Bilancio rivisto dell'Italia e 'il prossimo passo è completare la nostra valutazione, pubblicheremo una opinione il ...

Manovra - Tria : “Né scontro - né compromesso - risposta entro 13 novembre. Mercati? vedremo” : “Speriamo che lo spread possa scendere quando la nostra strategia verrà meglio compresa e magari dopo il dialogo con la Commissione”. Così il Ministro all’Economia, Giovanni Tria, in uscita dall’Eurogruppo. E alla domanda sul fatto che il messaggio di non cambiamento della Manovra crei tensione sui mercati risponde: “Lei non è il mercato e io non sono il mercato: vedremo” L'articolo Manovra, Tria: “Né ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Niente taglio, per ora, delle pensioni d'oro e niente soldi per riparare le buche di Roma. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure bandiera del governo giallo-verde: la riforma ...

Manovra - Giovanni Tria : 'A novembre scade il termine per l'utilizzo dei conti dormienti' : A richiamare all'ordine il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che ha ribadito la data di scadenza dopo la quale i fondi n on potranno più essere utilizzati . In teoria si ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Nel testo si legge che sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura 'in attesa di valutazione politica'. Testualmente l'...

Manovra in Aula a fine novembre : salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi : La Manovra di governo approderà nell'Aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute ...

Camera - il calendario di novembre : ddl Anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della Manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...