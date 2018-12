M5s | Di Battista annuncia | “Sto tornando | mi vedrò con Luigi Poi devo difendermi dalle

##M5s - Di Battista difende la famiglia - attacca Renzi e Il Giornale : Roma, 17 dic., askanews, - 'Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

Gilet gialli - Di Battista : lotta sacrosanta - M5s supporti : "Le richieste dei Gilet gialli sono sacrosante, così come sacrosanta è la loro battaglia contro questa stramaledettissima globalizzazione". Così Alessandro Di Battista in un post su Fb. "Credo - si ...

L'ironia di Papà Di Battista per gli scarsi risultati del Governo M5s : "Chiusa l'Ilva - bloccata la Tap - menomale..." : "E' grazie a Dio che abbiamo vinto le elezioni e che siamo al Governo. In soli sei mesi, abbiamo rivoltato il Paese da così a così. Abbiamo chiuso l'Ilva, bloccata la Tap, iniziata la nazionalizzazione delle autostrade, creata la Banca Etica e tolti i finanziamenti all'editoria. Mai avrei pensato che, con il mio voto, avrei contribuito a raggiungere questi risultati. Ma non sono ancora completamente soddisfatto". E' l'incipit del ...

SCENARIO/ M5s - la scommessa con Fico e Di Battista per il ritorno al voto - IlSussidiario.net : Se si dovesse tornare al voto non sarebbe facile per M5s riconquistare lo stesso consenso ricevuto a marzo. Toccherebbe agli "esclusi" provarci

L'alleanza dei padri M5s - Vittorio Di Battista : 'Il nero è il mio colore preferito' : Il protagonismo dei padri ormai dilaga al tempo dei giallo-verdi. Ma quando c'è di mezzo Di Battista senior l'unico colore veramente ammesso è il nero, la tinta del Ventennio di cui Vittorio Di ...

M5s - Di Battista : 'Renzi e Boschi hanno la faccia come il c...' - La replica della deputata Pd : 'Volgare e fascista' : Se vogliamo parlare dei figli, confrontiamoci sulla politica. Se vogliamo parlare dei padri, mio padre non è stato condannato mentre il padre di Di Battista è e rimane un fascista. E si vede".

Governo - Scanzi : “C’è crisi nel M5s. Deve dimostrarsi alternativo alla Lega ed è necessario che torni Di Battista” : “M5s? C’è una insofferenza evidente del movimento nei confronti della Lega. Basti ricordare i vecchi rapporti tra di loro o quello che dicevano di Salvini Di Maio e Di Battista e viceversa. Quindi, secondo me, la norma è che prima o poi queste due forze politiche andranno l’una contro l’altra”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “L’aspetto che sembra un po’ calmare ...

Inceneritori - Lega e M5s non sono d’accordo e Salvini punge Di Battista : Inceneritori la questione è molto conosciuta specialmente a Di Maio, la Lega e M5S non sono d’accordo Torna alla carica Luigi Di Maio, ancorandosi di nuovo al contratto: “Gli Inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di Inceneritori in Campania c’è già uno dei più grandi Inceneritori in Europa”, dice. “Tra l’altro quella è la mia Regione, c’è la mia famiglia, il movimento ha preso quasi il ...

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

M5s - Di Battista chiede scusa su Tap : "Ho illuso i salentini - merito di essere messo al chiodo" : In collegamento tv sul Nove dal Nicaragua, il politico Cinque Stelle ha commentato il video in cui prometteva a Melendugno che avrebbe bloccato il gasdotto in due settimane

M5s - Di Battista : Di Maio non potrà ricandidarsi ma potrà fare ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s - Di Battista : Torno a Natale ma non mi candiderò a Europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5s : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...