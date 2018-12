Indonesia | si teme per un nuovo tsunami

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Inl'emergenza non si è ancora placata. Il vulcano Krakatoa continua infatti ad eruttare con violenza; al momento sono oltre 200 le vittime della gigantesca onda di 20 metri, provocata proprio dall'attività del vulcano. Secondo gli esperti, a dare il via alla disastrosa ondata, sono stati una serie di fattori: non solo l'eruzione, ma anche una terribile frana sottomarina che ha fatto ingrossare il mare. Loè partito pochi minuti dopo l'eruzione, abbattendosi all'improvviso sulla costa. Sono terribili le immagini che tutte le tv del mondo hanno trasmesso relative all'onda che si abbatte nella zona dove, tra l'altro, si stava tenendo il concerto della band Seventeen, che travolge spettatori e artisti. Al momento si contano 600 abitazioni distrutte, strutture ricettive danneggiate e 12.000 sfollati. E i numeri potrebbero ancora salire con il passare delle ore.Nuova ...