Il Presepe della città a Modica

Apre a Ronchi dei Legionari il Presepe della famiglia Dessenibus : Di fatto Luigi, assieme a moglie e figli, si mette all'opera scegliendo un tema di cronaca, attualità o, come in questo caso, storia locale per incorniciare il presepe. Se l'altro anno, come detto, ...

Venerdì mattina inaugurazione del Presepe all'interno della scuola Maggiore Perri : Il signor Nicolazzo, ogni anno, varia i temi dei suoi presepi che vanno dalla cronaca , ad esempio si ricordi la sua menzione all'incidente in cui persero la vita gli otto ciclisti lametini, , alla ...

La storia della statuina di Hitler nel Presepe : Sui social la denuncia del presidente Pd di Napoli: "Una scelta che spaventa". L'autore si scusa e precisa: "Un lavoro su...

Natale : il Presepe della Basilicata al palazzo del Quirinale : Prosegue il cammino dei presepi monumentali della Basilicata, iniziato nel 2009 ad Assisi, nell’anno in cui la donazione dell’olio a S. Francesco fu affidata ai Lucani, con una tappa prestigiosa: il Quirinale. La “Casa degli Italiani” ospiterà infatti dal 12 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 un nuovo allestimento del prestigioso presepe lucano ideato dal maestro presepista Franco Artese, reso possibile e organizzato dall’Agenzia di Promozione ...

Sos Presepe - la Lega lancia il numero verde in difesa della tradizione : Santori parla di 'sotterfugi' usati per 'imporre la propria visione del mondo in nome di tolleranza e globalizzazione'. Allora, conclude il leghista, 'la denuncia è la nostra unica difesa a tutela ...

Bussetti sul Presepe a scuola : “Fa parte della nostra cultura - deve essere valorizzato” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde al question time alla Camera sul tema del presepe a scuola: "I simboli della tradizione cattolica, come il presepe e i canti natalizi, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. La scuola rappresenti il luogo in cui sono valorizzate le più alte espressioni dei valori fondanti della nostra cultura, come la celebrazione del Santo ...

La magia della natività e del Presepe sulle acque del Lago di Garda : L'antico borgo, infatti, vanta d'essere attraversato dal fiume più corto d'Italia ed uno dei più brevi al mondo. Il fiume è l' Aril , lungo solo 175 metri, attraversa ben tre ponti formando pure una ...

Crocifisso e Presepe nelle scuole - ok dal ministro Bussetti/ 'Simbolo della nostra storia e cultura' - IlSussidiario.net : Crocifisso e presepe nelle scuole, ok dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti: 'Simbolo della nostra storia e della nostra cultura'.