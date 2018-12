Di Maio pubblica il “test sulla manovra del popolo” | il nostro fact-checking

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Manovra - Salvini 'Do voto 7 - è solo l inizio del percorso'. E Di Maio ripubblica la lista delle cose fatte : Al Pd, che ha intenzione di fare ricorso alla Consulta, dice: 'Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

Di Maio sul suo blog pubblica il contratto con l’azienda del padre : Di Maio: “su di me solo menzogne” e ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito Il vicepremier M5s posta le carte che dimostrano come abbia lavorato regolarmente nella Ardima, la ditta ora al centro della questione dei dipendenti in nero. E ripubblica anche le sue dichiarazioni patrimoniali e di reddito: “Potrete vedere come la mia quota di partecipazione – scrive – sia sempre stata regolarmente ...

