Cagliari-Genoa | i rossoblù di nuovo on fire con Prandelli | ma i bookmakers non credono in

Genoa : Prandelli - pronti per il Cagliari : ANSA, - GENOVA, 24 DIC - "Poco tempo per prepararsi ma mentalmente siamo già pronti". Cesare Prandelli presenta così la trasferta del 26 a Cagliari che arriva dopo il primo successo conquistato alla ...

Le bombe di mercato - Balotelli torna in Italia : le mosse di Cagliari - Genoa - Parma - Spal - Samp e la Juve incontra Raiola : Il calciomercato sta per entrare nel vivo, si avvicinano 20 giorni che preannunciano grande spettacolo ed in grado di cambiare le squadre del massimo campionato Italiano, oggi giornata molto importante. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus ha incontrato Raiola, si è parlato del rinnovo di Kean ma non solo, si è accennato anche l’argomento relativo al futuro di de Ligt e Pogba. Il Cagliari alla ricerca di un ...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Frosinone - prima vittoria in A! Il Cagliari affonda Ventura - pari Genoa : TORINO - Il Cagliari affonda i colpi e lascia affondare il Chievo di Ventura all'ultimo posto in classifica, gran colpo del Frosinone a Ferrara con Longo che coglie la prima vittoria della sua ...

GENOA , 3-5-2,: Radu; Birashi, Gunter, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame. All.: Juric.