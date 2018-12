Ancelotti | «Mi fa arrabbiare chi non gioca e si allena male»

ilnapolista

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Contro lo stress c’è l’altruismo C’è un altro passaggio interessante dell’intervista dial Corriere della Sera. Passaggio che più di qualcuno ha interpretato come un segnale lanciato nello spogliatoio.Cosa la fain untore?«Chi none simi fa andare fuori di testa. Accetto che uno si arrabbi, non che si alleni: è egoismo perché fa un danno a tutta la squadra. L’attenzione va spostata sugli altri, non su se stessi. Ho letto che il 90% degli americani tra i 15 e i 21 anni soffre di stress. E il motivo è che c’è un eccesso di egocentrismo. La medicina è una sola: se siete stressati siate più altruisti».L'articolo: «Mi fachi none si» ilNapolista.