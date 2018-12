Alcuni giocatori di Fallout 76 sono stati bannati per aver usato delle mod grafiche

Di Francesco : 'Da Alcuni giocatori mi aspetto di più - farò delle valutazioni' : ROMA - ' Queste partite servono anche per fare delle riflessioni e valutazioni: a livello personale non ho avuto le risposte che aspettavo '. È duro, Eusebio Di Francesco , dopo il ko della Roma sul ...

Super Smash Bros. Ultimate : ecco i migliori e peggiori personaggi secondo Alcuni giocatori esperti : Super Smash Bros. Ultimate presenta un roster di oltre 70 personaggi giocabili, per questo motivo per molti utenti risulterà difficile decretare i personaggi più utili in combattimentoSe avete bisogno di una mano, potete consultare le classifiche stilate da Gonzalo "ZeRo" Barrios e Leffen, due dei più grandi esperti del brawler Nintendo, prima di cominciare con le classifiche (riportate da Nintendolife) vi ricordiamo però che sono state stilate ...

Alcuni giocatori starebbero già giocando a Red Dead Online : Si prevede che Rockstar Games alzerà il sipario sulla beta di Red Dead Online da un giorno all'altro. Mentre l'esistenza della modalità è nota da tempo, non abbiamo ancora visto nulla di ciò che arriverà al momento del lancio della beta. All'inizio di questo mese il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha assicurato che la modalità è ancora in programma per fine novembre.Stando a quanto riportato da Dualshockers, il team di Ultragamerz ...

Fallout 76 : Alcuni giocatori hanno lanciato 3 testate nucleari contemporaneamente - con conseguente crash dei server : Durante la scorsa settimana abbiamo appreso cosa accade quando un giocatore lancia una delle testate nucleari in Fallout 76, ovvero l'apparizione di una Scorchbeast Queen di altissimo livello, la cui uccisione garantisce un bottino di altrettanto alto livello. Ma cosa succede se si riesce a lanciarne 3 insieme?Come riporta PC Gamer, i 3 utenti che hanno lanciato la testata singola hanno deciso di fare di meglio, riuscendo a lanciare ben 3 ...

Il Paris Saint-Germain ha ammesso che Alcuni suoi osservatori tenevano conto delle etnie dei giocatori per il reclutamento nelle giovanili : La dirigenza della squadra di calcio del Paris Saint-Germain ha ammesso che negli ultimi cinque anni alcuni suoi osservatori hanno tenuto conto delle etnie dei giocatori visionati, secondo i giornali francesi per tenere sotto controllo il numero di calciatori non

Red Dead Redemption 2 : Alcuni giocatori hanno inviato messaggi inopportuni al vero Colm O'Driscoll : La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile, immaginate di avere lo stesso nome e cognome di un noto personaggio dei videogiochi, magari uno abbastanza controverso, immaginate ora di ricevere valanghe di messaggi (non molto amichevoli) da parte di alcuni giocatori che, (per divertimento o chissà che altro) vi diano le colpe delle malefatte commesse dal vostro "sosia". Non stiamo scherzando, è successo per davvero.Come riportano i ...

World of Warcraft Classic : Alcuni giocatori sono riusciti a crackare la demo : La demo di World of Warcraft Classic non sarà lanciata prima del 2 novembre, ma alcune persona ci stanno già giocando, riporta Eurogamer.Ebbene all'inizio di questa settimana Blizzard ha reso disponibile al pre-load la demo della tanto attesa versione "Classica" del gioco, ma solo per chi ha un biglietto virtuale per il BlizzCon 2018 (infatti per lanciare la demo servirà il biglietto).La demo è infatti fatta in modo che non parta finché il ...

