Spread | lo scontro con la Ue è costato 4 miliardi in più di interessi

Bri : scontro Italia-Ue pesa su Spread : ROMA, 16 DIC - Le tensioni politiche e "il peggioramento delle prospettive, già fragili, delle condizioni di bilancio dell'Italia, in seguito al braccio di ferro tra la Commissione europea e il ...

Scontro in diretta tv. Castelli dà del bugiardo a Padoan su Spread e mutui. E lui le fa una lezione di economia : "Questo lo dice lei!". Laura Castelli risponde così a Pier Carlo Padoan che cerca di spiegare alla sottosegretaria all'economia dei 5 Stelle gli effetti del rialzo dello spread sui mutui. Il botta e risposta che ha lasciato esterrefatto l'ex ministro del Tesoro, ed ex direttore esecutivo per l'Italia del Fondo ...

Padoan spiega lo Spread al viceministro M5S Castelli : lo scontro diventa virale sul Web : Sta diventando virale lo scontro tra il viceministro dell'Economia, la pentastellata Laura Castelli, e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Ospiti a Porta a Porta, i due esponenti politici stavano discutendo degli effetti dell'aumento dello spread sul costo dei mutui. Senza permettere a Padoan di finire il ragionamento, Castelli ha bloccato l'ex ministro con un "questo lo dice lei".Continua a leggere

Moody's all'Italia : scontro con Ue manterrà alto lo Spread : Moody's avverte l'Italia: 'le tensioni crescenti con l'Unione europea manterranno probabilmente elevati i costi di finanziamento e faranno aumentare i rischi per l'economia'

Manovra - Moody's : lo scontro con l'Ue manterrà alto lo Spread - : L'agenzia di rating commenta la bocciatura di Bruxelles della legge di bilancio italiana: "Tensioni crescenti causano aumento dei rischi". Allarme anche da Bankitalia: "Fuga di capitali esteri da Btp ...

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo scontro con Europa - in gioco risparmi degli italiani. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...

Manovra l'avviso di Draghi : «Spread alto danneggia le banche». Scontro con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...

Giuseppe Conte - lo Spread e lo scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere - rischi per le banche. Scontro con Casalino : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni». Il problema è per le nostre banche, specie quelle più deboli. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...

Lo scontro con Bruxelles porta lo Spread a 335 punti : Milano. Si fanno sempre più pesanti le ripercussioni della manovra economica del governo giallo-verde sui mercati finanziari. Stamattina, Piazza Affari è stata letteralmente sommersa dalle vendite con l'indice Ftse Mib che perde oltre l'1,5 per cento nelle prime due ore di contrattazioni scendendo s

Lo Spread sfonda quota 320 : lo scontro con la Ue costa 200 punti : Il differenziale BTp-Bund a 10 anni oggi ha raggiunto i 325 punti, come non accadeva dal 2013. Lo scorso maggio, quando è stato siglato il contratto Lega-M5S, lo spread BTp-Bund viaggiava a 120 punti...