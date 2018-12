Napoli | Meret | ' Finalmente protagonista'

Napoli - tutti pazzi per Meret : "Santo subito!" : Meret santo subito!". I tifosi del Napoli già stravedono per lui. Il presidente De Laurentiis lo ha sempre aspettato e considerato uno degli acquisti di gennaio dopo l'infortunio nel primo giorno di ...

VIDEO Napoli-Spal 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Che parate di Meret! : Diciassettesimo turno per la Serie A di calcio 2018-2019: nella giornata che anticipa il Natale non cambia il distacco tra la Juventus e il Napoli in classifica. I partenopei nel pomeriggio di ieri si sono imposti per 1-0, soffrendo non poco, al San Paolo con la Spal. A decidere è stata una rete di testa di Raul Albiol praticamente allo scadere della prima frazione. La squadra di Ancelotti non è riuscita a cambiare passo, chiudendo la partita, ...

Napoli-Spal - Albiol testina d'oro : Mertens svogliato - Meret mostruoso : Napoli compassato e sotto ritmo, in un'attesa quasi magica dell'evento risolutore. Che arriva nel recupero del primo tempo ed è una strenna di Raul Albiol. Il quasi niente della Spal non è bastato a ...

Napoli-Spal 1-0 - pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...

Napoli-Spal 1-0 - gol di Albiol. Meret miracoloso nel recupero : Lo spagnolo realizza da corner la rete decisiva, mentre il portiere classe '97, ex di giornata, salva la sua porta per due volte negli ultimi minuti

Albiol segna - Meret para tutto : il Napoli soffre ma batte la Spal 1-0 : Il Napoli gioca l'ultima partita prima di Natale di fronte ai propri tifosi nella cornice dello stadio San Paolo ed ospita la Spal. I partenopei, secondi in classifica a -8 dalla Juventus,...

Napoli-Spal 1-0 : Albiol e Meret per una vittoria minimal : Primo tempo Napoli poco performante, la Spal risponde con una prestazione ordinata, la squadra di Semplici è compatta dietro e propositiva nel palleggio. Gli uomini di Ancelotti perdono ritmo e creano pochissimo, un tiro ravvicinato di Rog e un gol annullato per fuorigioco ad Insigne dopo una conclusione di Mertens. Il resto è possesso palla sterile degli azzurri, la Spal non offende e lo 0-0 tende a diventare un’ipotesi sempre più ...

Napoli-Spal - le formazioni : Meret in porta - Milik-Insigne in avanti : Le scelte di Ancelotti e Semplici Le formazioni ufficiali di Napoli-Spal. Calcio d’inizio alle ore 15.00. Ancelotti sceglie Hysaj e Ghoulam terzini, con Albiol e Koulibaly centrali. Rog a centrocampo con Hamsik, Callejon e Zielinski sugli esterni. In avanti, Mertens e Milik. Meret alla seconda partita da titolare. Sotto, le formazioni complete: Napoli: Meret, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, ...

Il Napoli ritrova Meret : il portierino titolare con la Spal : Quella di domani sarà la sua partita. Con il Cagliari è rimasto a guardare, ancora non al 100%, ma adesso Meret non vede l'ora di scendere in campo contro la Spal. Da parte gli acciacchi e i problemi ...

Napoli - Meret : 'Scudetto? È presto - ci crediamo ancora. Pronti ad approfittare degli errori della Juve' : Appena due partite negli ultimi otto mesi, una sola da quando è arrivato al Napoli. Alex Meret, in questa stagione, ha giocato soltanto contro il Frosinone, ma è già un beniamino dei tifosi azzurri. ...

Napoli - i problemi di Meret anticipano il riscatto di Ospina : La Gazzetta dello Sport svela: ' Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di anticipare il riscatto di David Ospina dall' Arsenal . L'accordo tra i due club prevedeva il pagamento di 3,5 milioni di euro a giugno ...

Gazzetta : dubbio Meret per Napoli-Spal - ha fastidi alla spalla : Dopo l’esordio col Frosinone La partita giocata contro il Frosinone sembrava aver restituito Alex Meret al Napoli. Ora, invece, la situazione sembra essere destinata a cambiare di nuovo. Quantomeno, questo è il racconto della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane portiere friulano sarebbe il protagonista di un «mistero». Leggiamo: «C’è un dubbio, però, ed è legato alle condizioni fisiche di Meret.. Anche adesso, ...

Cagliari-Napoli probabili formazioni. Novità in attacco. Meret in panchina : Cagliari-Napoli probabili formazioni. Ancelotti prepara il turnover. Si annunciano Novità in attacco. Meret in panchina, Ospina titolare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti in vista di Cagliari-Napoli . In difesa spazio a Hysaj e Ghoulam in luogo di Mario Rui e Albiol . A centrocampo resta fuori Fabian Ruiz per ...