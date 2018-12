Neonata muore in ospedale | consegnata ai genitori in una scatola di cartone | famiglia

Neonata muore dopo aver contratto l'herpes - lo strazio della mamma : 'Un bacio ha ucciso mia figlia' : Una Neonata di sole due settimane è morta dopo aver contratto il virus dell'herpes per un bacio. È successo in Gran Bretagna, come riporta il Daily Mail: la piccola Kiara si è ammalata in pochi giorni ...