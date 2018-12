Irina Shayk | bellezza per la Russia

Intimissimi presenta la nuova collezione maglieria : Irina Shayk interpreta l’eleganza del nuovo “Ultralight with Cashmere” [GALLERY] : Accanto alla pura seta e alla lana e seta Intimissimi introduce il nuovo “Ultralight with Cashmere” in diverse tonalità perfette da indossare in qualsiasi momento della giornata. Travel Style e stress free sono i trend irrinunciabili per la stagione Autunno Inverno 2018 Intimissimi declina la collezione maglieria in tre differenti filati e dedica la nuova linea alla donna elegante e dinamica, vestendola con capi second skin comodi e caldi: ...