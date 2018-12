Tommaso Paradiso : "Flirtare è la cosa più bella dell'universo" : "Uomini che parlano d'amore". Sull'Espresso in edicola domenica 23 dicembre un faccia a faccia tra il leader dei Thegiornalisti", in giro per l'Italia con "LOVEtour", e lo scrittore Matteo Nucci, autore de "L'abisso di Eros"

Sfera Ebbasta e la strage di Corinaldo/ Tommaso Paradiso lo difende - don Silvio lo attacca 'E' il male' : Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Tommaso Paradiso : le parole sugli attacchi di panico e la fidanzata Carolina : Il frontman dei Thegiornalisti si racconta in un’intervista Tommaso Paradiso si racconta senza filtri sul nuovo numero di Vanity Fair. Il cantante ha concesso un’intervista al settimanale che gli dedica la copertina. L’artista si svela e rilascia dichiarazioni relative alla carriera ma anche agli aspetti più intimi della vita privata. Il frontman dei Thegiornalisti ha […] L'articolo Tommaso Paradiso: le parole sugli attacchi di ...

Tommaso Paradiso : "Soffro ancora di attacchi di panico - ma mi piace il successo : frontman si nasce" : Tommaso Paradiso, romano di 35 anni e leader dei TheGiornalisti, è uno dei cantanti più famosi e acclamati dell'attuale panorama musicale italiano. Partito dall'indie insieme alla sua band, dal 2016 ha incasellato, una dopo l'altra, canzoni di successo che l'hanno portato nelle top ten nazionali. Oggi l'artista del momento ha voluto confessarsi a Vanity Fair in una lunga intervista.Paradiso inizia dicendo la sua su Corinaldo, dove ...

Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti con Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo : “Provocare non è una colpa” : dopo diversi altri colleghi negli ultimi giorni, Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti si è espresso sulla tragica vicenda della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca teatro di una strage di giovanissimi in cui hanno perso la vita sei adolescenti e una mamma al concerto di Sfera Ebbasta. L'ormai tristemente nota vicenda, da cui è scaturita un'indagine aperta dalla Procura di Ancona per omicidio colposo plurimo che vede impegnati gli ...

Tommaso Paradiso : «Nella vita voglio stare comodo» : Thegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love ...

«A X Factor canta Nanni Moretti» : web scatenato su Tommaso Paradiso : Ma quello che canta a X Factor è Tommaso Paradiso o Nanni Moretti ? Un po' per scherzare un po' seriamente i social ieri sera si sono scatenati sulla somiglianza tra Paradiso e il regista romano. ...

'A X Factor canta Nanni Moretti' : web scatenato su Tommaso Paradiso : Tommaso Paradiso si scatena sul palco di X Factor 2018 e il pubblico va in delirio. Super ospite della finale, che ha decretato Anastasio vincitore di questa edizione, il frontman della band pop ...

THEGIORNALISTI/ Video - Tommaso Paradiso scivola sotto le gambe di Alessandro Cattelan : THEGIORNALISTI ospiti della finalissima di X Factor 2018, il talent show di Sky Uno pronto a decretare il vincitore assoluto della dodicesima edizione

Il concerto dei Thegiornalisti a Milano. Tommaso Paradiso : «Ora mi diverto» : Thegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love TourThegiornalisti: Love ...