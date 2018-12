Sparatoria in un ristorante a Vienna | un morto e un ferito | è caccia all’uomo “Attacco

Vienna sotto assedio : Sparatoria nel ristorante Figlmüller : Terrore in centro a Vienna. La capitale dell’Austria si trova in stato d’assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un

Sparatoria in un ristorante a Vienna : un morto e un ferito - è caccia all'uomo : Roma - Una Sparatoria è avvenuta poco dopo l'ora di pranzo in un ristorante nel centro di Vienna, in Austria: una persona è morta e un'altra è rimasta ferita, secondo quanto confermato dalla polizia. ...

Sparatoria in un ristorante a Vienna : un morto e un ferito - è caccia all’uomo : Una Sparatoria è avvenuta in un ristorante in centro a Vienna. Una persona è morta e un’altra e rimasta ferita, conferma la polizia. A sparare sarebbe stato un uomo, che adesso, secondo il Kurier, è ricercato....