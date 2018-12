Manovra | ecco le principali novità | niente Tari in bolletta | ecotassa invariata

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella Manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...

Manovra - ecco cosa cambia : aumentano web tax e la tassa sul gioco : È una Manovra nella Manovra quella che il governo ha scritto negli ultimi giorni di serrata trattativa con Bruxelles. L'accordo con la Commissione europea ha portato con sé un rimescolamento - e un ...

Dalle pensioni al gioco online : ecco le modifiche alla Manovra : Per centrare i nuovi saldi concordati con Bruxelles, che portano il deficit dal 2,4% al 2% circa, realizzando risparmi per 10,25 miliardi nel prossimo anno, il governo è pronto a introdurre alcune ...

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Manovra - Di Maio e la lista delle cose fatte ecco cosa c è di vero : Politica Manovra, Di Maio assicura: "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Risalirei sul balcone" di CONCETTO VECCHIO

Manovra - blocco dell'adeguamento per le pensioni oltre 1.500 euro - Ecco i tagli previsti per quelle doro : Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'...

Manovra - ecco le tre «garanzie» chieste dalla Commissione Ue : A fare emergere il punto di caduta dell’accordo sul bilancio tra Roma e Bruxelles è l'emendamento alla Manovra depositato dall'esecutivo in Commissione Bilancio al Senato...

Manovra - ecco le tre «garanzie» chieste dalla Commissione Ue : Sulla base del monitoraggio di luglio queste risorse potranno essere sbloccate, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Economia, solo nel caso in cui l'andamento ...

Ecco la Manovra "benedetta" dalla UeRischio stangata Iva dal 2020 | Scheda : Scongiurata la procedura d'infrazione dopo la limatura nella legge di Bilancio. Al reddito di cittadinanza dagli iniziali 9 mld saranno destinati 6,1 mld; a quota 100 andranno 4.5 mld (erano 6,7). Le modifiche sono nel maxiemendamento arrivato alla commissione Bilancio di Palazzo Madama

Manovra - ecco i nuovi saldi : taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta da +1 - 5 a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Manovra - è davvero un successo quello di Conte? Ecco cosa dovrà fare l'Italia : Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti, aumentare le tasse su scommesse e...

Manovra - ecco la nuova ecotassa. Per abbassare i premi Inail - tagli alle risorse su prevenzione e sicurezza : MILANO - Ecotassa ritagliata sulle auto che emettono oltre 160 CO2 g/km, a partire da 1.100 euro per arrivare fino a 2.500 euro, e contributi fino a 6mila euro - in caso di veicolo da rottamare, ...

La Manovra è cambiata ancora : ecco come : (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’ultimo tentativo di evitare la procedura di infrazione sul debito dell’Unione europea ha finalmente una forma e pare aver messo d’accordo tutti i principali attori di governo. Tre miliardi di euro – per passare da un rapporto deficit/Pil del 2,4% a uno al 2,04% – che i tecnici del Mef sono riusciti a reperire “nelle pieghe del bilancio“. L’esecutivo le chiama coperture, ...