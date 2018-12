Internet | donne “più connesse” degli uomini

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) È di 2,3 ore al giorno il tempo trascorso online dagli italiani, e sono sempre più utilizzate le App su smartphone. Per oltre 12 ore al mese si naviga in rete a caccia di contenuti di intrattenimento e mentre glilo preferiscono ai social, letrascorrono sui social network sei ore in più al mese. Questi in sintesi i dati principali del report di Comscore che ha fotografato i cambiamenti nella fruizione dida parteitaliani negli ultimi 12 mesi confrontandoli con quelli registrarti negli altri Paesi digitalmente più evoluti. Nel 2018 gli italiani maggiorenni hanno trascorso sulla rete in media circa 72 ore ciascuno, con differenze significative tra i segmenti demografici. Mentre infatti i giovani nella fascia d’età 18-24 arrivano a 90 ore/mese, oltre i 35 anni il tempo speso si riduce a 67 ore mese. Lemaggiorenni, inoltre, con 78 ore medie mese sono ...