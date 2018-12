Wall Street crolla con spettro shutdown | Dow Jones a -2 | 8%

Borse in calo da Milano a New York. Rialzo dei tassi e pericolo shutdown spaventano Piazza Affari e Wall Street : La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, Milano ha chiuso in ribasso dell'1,93% a 18.576 punti, in linea con gli altri listini europei. Lo spread è sceso a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,73%. Fra i titoli più sotto pressione c'è Tim, che ha perso il 4,59% ...

Trump fa saltare l'accordo sul budget : verso uno shutdown del governo dalla mezzanotte di venerdì. Wall Street giù del 2% : Nel clima di alta tensione sui mercati finanzi e di dubbi sulla salute dell'economia potrebbe inoltre danneggiare la fiducia di consumatori e business.

Effetto Fed e shutdown. Wall Street nervosa : Il superindice dell'economia statunitense , redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è tornato a crescere a novembre, mentre gli analisti attendevano un dato invariato. Tra gli indici ...

Effetto Fed - Wall Street apre in rosso. Forti vendite anche in Europa : Gli indici europei seguono l'Asia e Wall Street. Male i titoli tecnologici e gli energetici con il petrolio nuovamente in calo. Debole il dollaro, acquisti sullo yen come valuta rifugio. Ancora giù il petrolio...

