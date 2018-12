Su App Store si potranno regalare gli acquisti in-app

Schumacher : il 3 gennaio la App Ufficiale negli App Stores : Il 3 gennaio 2019, per festeggiare il 50° compleanno di Michael Schumacher, la Keep Fighting Foundation farà a lui, alla sua famiglia e ai suoi fans un regalo molto speciale: l’Official Michael Schumacher App. Schumacher. The Official App è un Gran Premio digitale di ricordi che aggiunge un’emozionante dimensione alla popolare mostra Michael Schumacher Private […] L'articolo Schumacher: il 3 gennaio la App Ufficiale negli App ...

Il Questore di Catanzaro ha incontrato i rAppresentanti dei locali di pubblico spettacolo per parlare di sicurezza in vista di Capodanno : ... per discoteca, ecc.: rispettare le prescrizioni indicate in licenza e dettate dalla Commissione Locale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, in particolare non superare le presenze consentite, avere ...

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti App e giochi Android : Sono oltre 45 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 24 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno : Samsung non supporterà più Soundcamp dal 28 dicembre 2018. L'articolo Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store : grazie a Sophos 22 App malware eliminate : Sono ben 22 le applicazioni Android rimosse dal Play Store perché contenenti un malware che riduceva la durata della batteria e consumava dati. Sono più di due milioni gli utenti che hanno scaricate queste App. Ancora una volta sono ricercatori esterni che scovano le app malevole e le segnalano a Google che non sembra essere interessata a ciò che è presente sul suo Store. Ancora una pessima figura per Google che in questi giorni ne sta ...

Attenzione : scoperte - nel Play Store - varie Applicazioni truffaldine scaricate milioni di volte : Qualche giorno fa, diverse testate online hanno portato agli onori della cronaca il caso di un' app , denominata ' Update WhatsApp ' , Aggiorna WhatsApp, che, in linea teorica, avrebbe dovuto ...

Google rimuove dal Play Store 22 Applicazioni che generavano falsi clic sui banner : Google rimuove altre 22 applicazione dal Play Store perché generavano falsi click sugli annunci pubblicitari al loro interno. L'articolo Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner proviene da TuttoAndroid.

Apple rimuove un videogioco di guerra dall'App Store a causa della presenza di Talebani come nemici : Afghanistan '11, titolo bellico di stampo strategico disponibile per dispositivi mobile, è stato recentemente rimosso dall'App Store poiché include al suo interno delle controparti realmente esistenti in guerra tra loro, discriminando secondo Apple una delle due parti.come riferisce Polygon, nel messaggio che motiva la cancellazione di Afghanistan '11 ricevuto da Slitherine Apple afferma che il titolo dipinge "uno specifico governo o un'altra ...

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie App” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...

JustMary sfida Google per rimozione App cannabis da Play Store : Roma, 5 dic., askanews, - Nel controverso tema della cannabis legale si rishcia di assistere a uno scontro sul modello Davide contro Golia. L'imprenditore Matteo Moretti, a cui fa capo l'app JustMary, ...