Roma | lancia compagna da scale per farla abortire

Roma - lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire/ Arrestato 25enne : era fuggito dopo aggressione : Roma, lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire: Arrestato 25enne, era fuggito dopo aggressione choc. Le ultime notizie

Dramma della disperazione a Roma - donna si lancia nel Tevere : Una donna di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere stamattina a Roma, nei pressi del Ponte Testaccio. Il suo corpo è stato ritrovato poco prima di Mezzogiorno. La donna potrebbe aver portato con sé le sue figlie, due gemelline di pochi mesi delle quali per ora non c'è ancora nessuna traccia. La tragedia L'allarme è stato dato all'alba, alle 6.15 circa da un passante che ha prontamente segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Immediatamente ...

Roma : trascina compagnia incinta e la lancia per scale - arrestato : Roma – Ancora due diversi episodi per maltrattamenti in famiglia a Roma. Sono stati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Prenestino ad intervenire ieri mattina in via delle Acacie per una segnalazione di lite in famiglia. Su posto, i poliziotti hanno trovato una donna in stato di gravidanza, che lamentava dei dolori alla testa e presentava numerose ecchimosi al viso. La giovane ha dichiarato che il compagno, dopo averla ...

Roma - madre muore lanciandosi nel Tevere - si teme per le due figliolette : Una mamma di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere a Roma all'alba di questa mattina, non c'è ancora la certezza ma si pensa che abbia portato con sé le due figlie gemelle di soli 5 mesi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco, ma delle bambine non c'è alcuna traccia. Sembra che la donna abbia voluto suicidarsi perché soffriva di depressione post partum. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le due gemelline, ...

Roma - mamma si lancia nel Tevere. Si cercano le due figlie di sei mesi : La donna si era allontanata da casa stamani con le due gemelline. E' stata vista lanciarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. Ripescato il corpo. Non c'è traccia delle due piccole.

Roma - donna si lancia da Ponte Testaccio : si cercano i figli : Tragedia a Roma dove una donna si è suicidata lanciandosi da Ponte Testaccio . Il corpo della donna, una 38enne italiana , è stato ritrovato poco prima delle 12 dai sommozzatori della Polizia fluviale ...

Roma. Italiana di 38 anni morta nel Tevere : si è lanciata con le figlie : E’ morta la donna Italiana di 38 anni che si è lanciata nel Tevere. La trentenne è stata trovata all’altezza

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piRomane : 'Sfiorata tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti

A Roma lanciata un’app 5G mentre San Marino è il primo Stato 5G in Europa : Dalla collaborazione tra Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson arriva la prima applicazione su rete 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo A Roma lanciata un’app 5G mentre San Marino è il primo Stato 5G in Europa proviene da TuttoAndroid.

Juve-Roma si avvicina : DAZN lancia spot in stile Rocky con Chiellini e Pastore : Sarà DAZN a trasmettere il big match di sabato tra Juventus e Roma: ora è in onda lo spot con protagonisti Chiellini, Pastore e Adriano L'articolo Juve-Roma si avvicina: DAZN lancia spot in stile Rocky con Chiellini e Pastore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Genoa - le formazioni ufficiali : 3-4-3 per i giallorossi - Prandelli lancia Zukanovic : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il posticipo domenicale dell’Olimpico in cui scenderanno in campo Roma e Genoa. I padroni di casa si dispongono con un 3-4-3 senza punte, gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2. Di Francesco sceglie Zaniolo come falso nove e lascia Schick in panchina, Prandelli sostituisce lo squalificato Criscito con Zukanovic. Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; ...

Roma - Monchi rilancia : subito tre rinforzi : Monchi vola lunedì negli States. Non da turista, però, in stile cinepanettone. Niente Natale a Boston, dunque. Anche se sono in arrivo le feste, non è tempo né di vacanze né di divertimenti fuori ...

Roma - marocchino di 38 anni lancia benzina su un mezzo dell'esercito. Arrestato : Un uomo è stato bloccato dopo aver versato benzina da una bottiglia su un mezzo dell'esercito. È accaduto poco fa in via di Porta Angelica a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo...

Roma - lancia benzina su mezzo esercito : bloccato : Un uomo è stato bloccato dopo aver lanciato benzina su un mezzo dell'esercito, tentando poi di dar fuoco. E' accaduto poco fa in via di Porta Angelica a Roma nei pressi del Vaticano. L'uomo è stato ...