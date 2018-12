Riforma delle Comunità Montane | protocollo d' intesa per il trasferimento di oltre 150

Conte : io e papa Francesco Riformatori delle nostre comunità : Roma, 15 dic., askanews, - "Questa mattina ho incontrato papa Francesco: nel corso del lungo colloquio privato abbiamo richiamato il rispettivo impegno che stiamo portando avanti per realizzare, ...

Il bluff della Riforma delle pensioni e della platea della 'quota cento' : ... lodata nei documenti di finanza pubblica da tutti i governi successivi, incluso questo, " fu fatta in venti giorni, in una situazione d'emergenza, con l'economia in recessione, lo spread oltre i 500 ...

La Riforma delle pensioni mette in crisi i conti pubblici? : "L'Italia ha il primato della spesa per pensioni in rapporto al Pil, seconda solo alla Grecia". Perciò, secondo l'economista Enzo Cipolletta, "La riforma Fornero è stata necessaria per frenarne la crescita che comunque ci sarà ancora nei prossimi anni. Con quella riforma... si chiede alla gente di restare al lavoro ancora per qualche anno, tenuto anche conto dell'aumento dell'aspettativa di vita che... incide sui conti della ...

L’Ue contro la Riforma delle pensioni. Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Decreto Fiscale - la controRiforma delle Bcc limitata all'Alto Adige : MILANO - Frenata sulla 'controriforma' delle Bcc , le banche di credito cooperativo che secondo il progetto del 2016 devono aderire a gruppi bancari unici. Ora, secondo gli emendamenti approvati in ...

Bankitalia preoccupata per la controRiforma delle Bcc di Lega e 5 Stelle : Il termometro nei corridoi della Banca d'Italia indica una temperatura elevata. Preoccupazione, e forte, perché il disegno di Lega e 5 Stelle sulle Bcc - che punta a scardinare la riforma approvata nel 2016 dal governo Renzi - è ritenuto foriero di fattori di instabilità per i piccoli e perciò fragili istituti di credito cooperativo. "Così rischiamo di essere impallinati", è il ragionamento che circola ...

Credito cooperativo - il mito delle “banche del territorio” e i rischi della sterilizzazione della Riforma Renzi : La “sterilizzazione” della riforma delle banche di Credito cooperativo (Bcc) varata nel 2016 dal governo Renzi rischia di creare più problemi che opportunità a un segmento creditizio che di guai negli ultimi anni ne ha passati più d’uno tra liquidazioni coatte amministrative e commissariamenti. Con in testa il mito fuorviante del “piccolo è bello” e delle banche del territorio “vicine a famiglie e imprese” l’esecutivo – ...

Manovra : ora la Riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza sono 'da definire' : Nonostante il Governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte continui a dire che la Manovra economica non verrà modificata e i saldi di bilancio rimarranno invariati, ad una lettura più attenta sembrerebbe che qualche variazione ci sia effettivamente stata. Sarebbe bastato modificare qualche parola contenuta nel Documento Programmatico di Bilancio, il documento contenente le linee principali della Manovra economica che è stato inviato alla ...

Sovranismo bancario. Governo rottama la Riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...

L'Fmi boccia la Riforma delle pensioni - ma promuove - a metà - il reddito di cittadinanza : ... ben al di sotto del +1,5 promesso dal governo nel Documento di economia e finanza e due decimali al di sotto delle stime della Commissione europea. La missione autunnale degli ispettori di ...

Manovra - Anci : manca la Riforma delle tasse locali - unire Imu e Tasi : La Manovra "è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale". E' quanto afferma l'Anci nel documento illustrato alle commissioni ...

Prescrizione - i familiari delle vittime di stragi : “Così è una beffa. Governo mantenga impegni e vari Riforma” : Dicono che per loro è una “beffa“. Per questo motivo chiedono al Governo di mantenere gli impegni: varare una riforma della Prescrizione. È l’appello lanciato da Comitato nazionale familiari delle vittime “Noi non dimentichiamo”. Mentre Lega e Movimento 5 stelle continuano a scontrarsi sulla modifica inserita nel ddl Anticorruzione, sul tema intervengono anche gli esponenti dell’associazione nata ...