Manovra | al Senato maxiemendamento e fiducia

La Manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti : DALL'ITALIA La manovra va in aula al Senato senza mandato al relatore. Il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha detto che sta arrivando il maxiemendamento e che pertanto è inutile la discussione in commissione. “Nessun aumento dell’Iva nei prossimi anni”, hanno assicurato Sal

Manovra - Bonino scuote il Senato : Parlamento attaccato e umiliato : Roma, 20 dic., askanews, - 'Il più grave attacco alla nostra democrazia' con 'il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all'irrilevanza'. Emma Bonino scuote l'aula del Senato con un intervento ...

Manovra - è caos in Senato. Le opposizioni abbandonano i lavori : “Umiliati dal governo” : Nella giornata di oggi, in Commissione bilancio del Senato le opposizioni hanno duramente protestato contro gli esponenti della maggioranza di governo per l'ennesimo slittamento della discussione sulla legge di bilancio. "È La prima volta Nella storia della Repubblica. È un'emergenza democratica. In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo. Arriva in Aula maxi emendamento mai votato da nessuno. È la prima volta nella storia della ...

Manovra : la chiama per il voto di fiducia al Senato comincerà venerdì alle 23 : La chiama per il voto di fiducia sulla Manovra inizierà nell'Aula del Senato nella tarda serata di domani, alle 23. L'esito del voto è atteso intorno alla mezzanotte. Lo dice al termine della capigruppo di Palazzo Madama il presidente dei Senatori di FdI Luca Ciriani. La discussione generale sul provvedimento - ha riferito ancora - inizierà questo pomeriggio e si protrarrà fino alla ...

Manovra : stop commissione - va in Senato : 17.30 Il presidente della commissione Bilancio del Senato Pesco (M5S) annuncia lo stop dei lavori e l'approdo del maxiemendamento del governo sulla Manovra direttamente in Aula. Alla commissione servirebbe "parecchio tempo per un lavoro accurato" sugli emendamenti presentati. Il testo sarà inviato in Senato senza il mandato al relatore. Pd e LeU abbandonano i lavori della commissione,che in una settimana non ha effettuato neanche un voto. ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' ad aprile. Botta e risposta Boeri-Bongiorno sulle pensioni : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - L a Manovra al ...

