Halo Infinite | confermata la modalità cooperativa a 4 giocatori in split screen

Secondo 343 Industries il design di Master Chief in Halo Infinite sarà il più "fico" di sempre : Microsoft non è ancora pronta a parlare nel dettaglio di Halo Infinite, ma ora uno degli sviluppatori ha offerto un suggerimento su cosa aspettarsi in termini di look da Master Chief.Come riporta Gamespot, il narrative experience director di Halo Infinite, Dan Chosich, è apparso sull'ultimo 343 Social Stream per un approfondimento sulla nascita del trailer E3 di Infinite e un segmento della trasmissione si è focalizzato sul nuovo look di Master ...