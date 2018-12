Fisco | pensioni | tagli | la lista  di Di Maio delle cose fatte Fact checking voce per

Manovra : tutti i dietrofront su deficit - pensioni - Fisco e reddito di cittadinanza : Per ora più dichiarazioni che emendamenti ma adesso si tratta di andare a cercare i 7 miliardi necessari per l’accordo con l’Europa. Il nodo restano le spese per la riforma della Fornero, con quota 100, e per il reddito di cittadinanza, che da sole valgono 16 dei 22 miliardi di deficit aggiuntivo previsto finora dalla legge di bilancio. Ed è qui che il confronto politico appare inceppato...