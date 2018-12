Esce di strada | sfonda il guard rail e vola nella scarpata | salvato dai vigili del fuoco

Pullman da Genova Esce fuori strada a Zurigo Morta una donna italiana - 43 feriti | Foto : E' italiana la vittima dello schianto del Pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Lo si apprende dalla polizia cantonale di Ginevra. La donna aveva 37 anni. A bordo del Pullman, secondo le stesse fonti, c'erano 16 italiani.

Padova : Monselice - auto Esce di strada - grave una bambina : Padova, 14 dic. (AdnKronos) - Questa mattina poco dopo le 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre Venezie a Monselice per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferita una bambina molto piccola e la mamma. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto finita contro il murett

Esce dal negozio insieme alla figlia piccola e trova coppia a fare sesso nell’auto in strada : La donna era andata a fare delle compere quando si è imbattuta con la figlioletta in una scena che alle 7 di sera credeva impossibile: una vettura parcheggiata proprio davanti ai negozi c'era una coppia di giovani che faceva sesso, completamente visibile a tutti i passanti.Continua a leggere

Roma - bimba di 6 anni si sveglia ed Esce in strada : papà era andato dall'amante - arrestato : Una vicenda tanto grave quanto surreale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel quartiere Battistini, dove una bambina di appena sei anni, in piena notte, svegliandosi e ritrovandosi sola in casa, ha deciso di uscire dall'abitazione e scendere per la strada, probabilmente a cercare i suoi genitori. Peccato che, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il suo papà l'aveva lasciata da sola in casa per ...

Roma - lascia la figlia di 6 anni sola di notte per andare dall'amante e la bimba Esce in strada - arrestato : Ha lasciato la figlia di 6 anni a casa, in piena notte, per andare dall'amante, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola è uscita e ha iniziato a vagare per le strade del quartiere. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Roma in zona Battistini.A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto la bimba girovagare di notte. Sul posto i carabinieri della stazione di Monte Spaccato. I ...

Camion diretto alla Lavazza Esce di strada a Carpignano

Perde il controllo dell'auto ed Esce fuori strada - 21enne in rianimazione

SO : veicolo militare Esce di strada - quattro feriti

SO : veicolo militare Esce di strada - uno o due feriti

Esce di strada - Vittorio muore schiacciato nell’Apecar : con quel mezzo aveva girato il mondo : Vittorio Piva è deceduto in un drammatico incidente stradale nel Ravennate, era una persona molto conosciuta ed amata in tutta la Bassa Romagna per la sue imprese in giro per l'Italia con la sua inconfondibile Apecar, addobbata da fotografie, bandierine e adesivi provenienti da ogni parte del mondo.Continua a leggere