Alluvione Calabria | “Dopo i danni a Corigliano e Rossano nulla è cambiato”

Maltempo Reggio Calabria - Alluvione lampo a Palmi : situazione critica - scuole chiuse per 4 giorni [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : nuova disastrosa Alluvione sulla Jonica - oltre 300mm di pioggia [LIVE] : situazione critica nella Calabria Jonica, dove continua a diluviare senza sosta dalla scorsa notte. I parziali pluviometrici giornalieri sono impressionanti tra crotonese e cosentino con 324mm di pioggia caduti oggi a Mesoraca, 302mm a Petilia Policastro, 235mm a Pagliarelle, 221mm a Cotronei, 157mm a Cerenzia, 79mm a Cariati. Proprio sulla costa la situazione è critica: il Maltempo ha provocato l’allagamento della linea ferroviaria e ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga” : “La conta dei danni sara’ certamente lunga, perche’ devastante e’ stato l’evento climatico del 4 ottobre scorso; in tutta la Calabria – afferma il presidente di Confagricoltura regionale, Alberto Statti – abbiamo registrato situazioni critiche ma e’ soprattutto nella Piana di Lamezia Terme che le intense precipitazioni – unite ad una evidente non piena operativita’ del sistema di ...

Allerta Meteo - allarme Alluvione all’estremo Sud : Calabria e Sicilia investite da temporali violentissimi in risalita da Sud [MAPPE] : 1/19 ...

Rabbia e commozione ai funerali delle vittime dell'Alluvione in Calabria : Un lungo, toccante e struggente applauso all'inizio, un lungo, toccante e struggente applauso alla fine. L'addio a Stefania Signore , 30 anni, e ai suoi figlioletti Christian , 7 anni, e Nicolò Frijia ...

Alluvione Calabria - il ricordo della sorella di Stefania Signore : “Eri immensa e speciale - piena di vita e solare - anche nei momenti più tristi” : “Non riesco a trovare un senso, rimane tanta rabbia e niente sarà come prima. Siete stati strappati da questa terra, mi sembra un incubo, c’è un vuoto incredibile”. E’ il ricordo, in lacrime e con la voce rotta dalla commozione, Noemi Signore, sorella di Stefania, la 30enne vittima, insieme ai due figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolò Frijia (2 anni), dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia ...

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “Questa terra di Calabria non può piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Calabria - funerali 3 vittime Alluvione : 18.10 Dolore e commozione a Gizzeria (Catanzaro) ai funerali delle 3 vittime dell'alluvione del 4 ottobre,nel Lametino. Un lungo applauso ha accolto i feretri di Stefania Signore,30 anni,e dei figli Cristian, di 7, e Nicolò di 2 anni. "Questa terra di Calabria non può e non vuole più piangere","Noi maltrattiamo questa terra, non la curiamo!",ha detto il vescovo nell'omelia ."La morte è venuta come un ladro, all'improvviso,ma Stefania,Cristian ...

Alluvione Calabria : l’Ente Parco dell’Aspromonte assicura “il proprio supporto nelle diverse fasi organizzative e di monitoraggio” [FOTO] : 1/5 ...

Alluvione Calabria : funerali all’aperto per Stefania - Cristian e Nicolò : Si terranno all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria (Catanzaro), i funerali di Stefania Signore (30 anni) e dei figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolò Frijia (2 anni), le tre vittime dell’Alluvione che lo scorso 4 ottobre ha flagellato la Calabria. La decisione di tenere i funerali all’aperto è stata dettata, anche in considerazione della giornata di sole, dall’esigenza di ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo all’estremo Sud : allarme Alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : il racconto dei soccorritori - “ecco come e dove abbiamo trovato il piccolo Nicolò” : 1/24 Luigi Salsini/LaPresse ...

