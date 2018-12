TWD 9b: nuove Key Art, a tutto Whisperers

ilnotiziangolo

(Di giovedì 20 dicembre 2018) TWD 9B e le Key Art ci confermano che l’appuntamento è per il 10 febbraio 2019 sulla AMC. La seconda metà della nona stagione prenderà il via nella notte di domenica, secondo l’orario italiano, per rivelarci che cosa accadrà nei nuovi episodi. Dopo aver visto l’ingresso dei, siamo tutti in ansia di scoprire che cosa succederà in The Walking Dead 9 e come se la caveranno i nostri protagonisti. Ancora una volta TWD 9B ci parla di morte e distruzione, ma anche del forte desiderio di riuscire a realizzare il sogno di una nova civiltà.TWD 9B: nessuno è più al sicuroNon è la prima volta che i nostri eroi devono fare i conti con la distruzione dei loro sogni. Fin dai tempi della fattoria, il gruppo di Rick e gli altri ha dovuto assaggiare l’amarezza della delusione. Ricostruire la civiltà in un mondo post apocalittico non è semplice e dal Governatore in poi ...