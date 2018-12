Sono morte insieme le due sorelline La madre le aveva lasciate sole per ore

Marocco - due turiste trovate morte sull'Atlante : 'Sono state sgozzate' : Due turiste sono state trovate morte in Marocco . I corpi di Louisa Vesterager Jespersen , danese, e Maren Ueland , norvegese, sono stati trovati sulla catena montuosa dell'Atlante con 'segni di tagli ...

Marocco - due turiste trovate morte sull'Atlante : «Sono state sgozzate» : Due turiste sono state trovate morte in Marocco. I corpi di Louisa Vesterager Jespersen, danese e un'altra donna norvegese sono stati trovati sulla catena montuosa dell'Atlante...

Badante : i diritti del lavoratore dopo la morte dell’assistito a volte non Sono tutelati : In provincia di Bologna si sta verificando un caso abbastanza delicato per una Badante di nazionalità rumena che riporta l’attenzione su cosa può accadere dopo la morte della persona assistita dal lavoratore stesso. La Badante si trova ad aver perso il lavoro proprio perché è venuto a mancare l’anziano a cui prestava assistenza, ma adesso si trova anche a rischiare il tetto sotto cui abita. Un recente articolo del sito di informazione legale ...

6 persone Sono morte in un incidente automobilistico in provincia di Sondrio : Sei persone sono morte in un incidente automobilistico avvenuto domenica sera verso le 22:40 in provincia di Sondrio. Una delle due auto è entrata contromano sulla rampa di uscita della statale 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, scontrandosi frontalmente

Morte di Astori : l'inchiesta - chi Sono gli indagati. E Firenze ora chiede la verità : Si tratta di Giorgio Galanti , dell'ospedale di Careggi e, secondo i quotidiani sardi, di Francesco Stagno , direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Cagliari. La procura di ...

Due medici Sono indagati dalla procura di Firenze per la morte di Davide Astori : La procura di Firenze sta indagando con l’accusa di omicidio colposo due medici operanti in strutture pubbliche di Firenze e Cagliari per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta lo scorso 4 marzo. I due indagati avrebbero condotto le

Esperienze pre morte : le alterazioni chimiche del cervello Sono le probabili responsabili : Qualche settimana fa si è parlato di una ricerca condotta dal dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York. In questa lo scienziato esponeva i risultati del suo studio che vedeva le persone appena morte, essere coscienti del fatto di essere decedute. La ricerca era connotata da tratti decisamente inquietanti, molto più di quella sulle NDE (Near Death Experiences), in italiano Epm (Esperienze pre morte), di cui ...

Due persone Sono morte e altre due sono rimaste ferite nell’incendio di un palazzo a Reggio Emilia : Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incendio iniziato nello scantinato di una palazzina a Reggio Emilia. I due morti sono un uomo e una donna, cittadini cinesi, che vivevano nel seminterrato del palazzo. I

Strage di Ancona - parla il gestore della discoteca : “Ho ricevuto minacce di morte - ma Sono in regola” : “Non c’erano 1400 persone come dicono tutti. Assolutamente. Secondo me non arrivavano a mille, anzi calcolando quelli che erano fuori a fumare, dentro ce n’erano poco più di 800. E’ un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo. Tra l’altro ho consegnato ai carabinieri i blocchetti dei biglietti venduti e quelli invenduti. Si vede subito”. A dirlo è Marco Cecchini, uno dei tre gestori della ...

Vieni da me - Lorenzo Crespi si commuove : “Dopo la sua morte mi Sono sentito solo” : L'attore si è raccontato nel programma di Caterina Balivo, ricordando la sua infanzia segnata dall'assenza del padre e...

Morte Pamela - Oseghale chiede perdono : "Sono dispiaciuto per ciò che ho fatto - ma non l'ho uccisa" : Durante l'udienza preliminare il nigeriano, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne, affida la sua versione a una lettera sostenendo sostenendo che sia morta di overdose e che lui l'avrebbe fatta a pezzi solo per paura di essere scoperto. Nega anche la violenza sessuale: "Stavamo insieme"

Morte Pamela - Oseghale chiede perdono : "Sono dispiaciuto - ma non l'ho uccisa" : Durante l'udienza preliminare il nigeriano, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne, affida la sua versione a una lettera sostenendo sostenendo che sia morta di overdose e che lui l'avrebbe fatta a pezzi solo per paura di essere scoperto. Nega anche la violenza sessuale: "Stavamo insieme"

Giampiero Ingrassia Sono cambiato con la morte improvvisa di mia moglie : Al programma” Vieni da me”, ospite di Caterina Balivo c’è stato Giampiero Ingrassia che ha parlato per la prima volta del dramma che lo colpì 5 anni fa: la morte della moglie Barbara Cosentino avvenuta mentre era in settimana bianca con la figlia Rebecca i genitori e alcuni amici. La donna perse la vita per un arresto cardiaco. L’attore ha spiegato di essersi rimboccato le maniche per il bene della figlia, di aver ricominciato da capo e che per ...

Benito e Rita - i due coniugi di Alessandria che non si Sono lasciati neppure in punto di morte : "Se te ne vai ti seguirò" : Anche la scienza ci dice che vivere insieme fa bene: allunga la vita, riducendo i rischi di malattie cardiovascolari e di ictus, permettendoci di affrontare meglio i problemi della dipendenza da ...