Report ISPRA | Coldiretti | in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) A favorire lo smog nelleè l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi, ma inindi31quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli del nord con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 17,9 di Milano, dai 22 di Torino fino ai 23,1 a Brescia e ai 29quadrati a Bologna mentre superiori alla media nazionale sono con 33,3quadrati e Padova con 40,9.E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat in relazione al Rapporto “Qualità dell’Ambiente Urbano” dell’che analizza l’ambiente in 120e 14 aree metropolitane con le polveri sottili PM10 nel 2018 oltre il limite di legge giornaliero in 19ne, ...