Napoli | De Laurentiis non blinda Koulibaly

Napoli - De Laurentiis distrugge Sarri : “comunista aggrappato al denaro” e sulla moglie… : Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’ex Maurizio Sarri, ma anche dell’assalto ad Icardi Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis negli ultimi mesi non ha lesinato parole dure nei confronti dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. Quest’ultimo è volato al Chelsea, passando da eroe a bersaglio per il presidente che ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno ha tuonato: “Ho scelto ...

Napoli - De Laurentiis : "Rifiutati 105 milioni per Koulibaly. Chelsea? Meglio in semifinale di Europa League..." : "Quando sento che nel Napoli non ci sono top player, impazzisco". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto un po' il punto della stagione: "Noi i top siamo in grado di formarli. Ho ...

Napoli - De Laurentiis felice : “Milik è un bel regalo sotto l’albero. Bilancio? Dovevamo perderne 8 - invece…” : Il presidente del Napoli ha parlato della stagione in corso, esprimendo la propria soddisfazione per l’esplosione di Milik Il secondo posto in campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League: un boccone troppo amaro per poterlo digerire con facilità. Il Napoli guarda però avanti con fiducia, concentrandosi adesso sullo Zurigo, avversario assegnato dall’urna di Nyon per i sedicesimi di finale. LaPresse – P.G. ...

Napoli - De Laurentiis : "Ci hanno offerto 95 milioni di sterline per Koulibaly" : Napoli, Ancelotti: "Piacerebbe tutti una finale di Europa League contro il Chelsea" tra campo e politica - De Laurentiis ha fatto riferimento anche alla crescita di Cavani. 'L'avevo preso dal Palermo,...

De Laurentiis : «Impazzisco quando sento che il Napoli non ha top player» : «Abbiamo voglia di lamentarci» De Laurentiis è intervenuto a Casa Corriere appuntamento del Corriere del Mezzogiorno e ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state raccolte da calcioNapoli24. «quando sento dire che nel Napoli non ci sono top player, impazzisco. E quando Cavani giocava con noi, che cos’era? Lo abbiamo preso che era una seconda punta nel Palermo e lo abbiamo trasformato. Come con Mertens che nel Napoli è diventata una ...

Liverpool-Napoli - De Laurentiis scaramantico : “Usciamo? Cambia nulla” : Liverpool-Napoli, ADL PARLA PRIMA DEL MATCH- Poche ore rimaste, poi il Napoli e tutta Napoli conoscerà il suo destino europeo. Una gara da dentro o fuori quella di stasera per la squadra di Ancelotti, uno che a queste latitudini è abituato a navigare. Il tecnico di Reggiolo ha placato gli animi ieri in conferenza stampa, […] L'articolo Liverpool-Napoli, De Laurentiis scaramantico: “Usciamo? Cambia nulla” proviene da Serie A ...

De Laurentiis sorprende tutti : “Napoli fuori dalla Champions? Non cambierebbe nulla…” : Napoli, Aurelio De Laurentiis conferma ancora una volta la sua grande fiducia in Carlo Ancelotti, definito il vero grande acquisto della sua era “In caso di uscita dalla Champions? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato, sono contento di aver trovato un collaboratore come li trovo nel cinema”. Lo dice il presidente del ...

Napoli - De Laurentiis allenta la pressione : "Se usciamo? Non cambia nulla" : Atmosfera tranquilla bel centro di Liverpool. Gruppo di tifosi napoletani visitano turisticamente la città, mentre la polizia controlla comunque i punti nevralgici della città. Controlli molto attenti ...

De Laurentiis : 'Napoli - fai l'impresa per i 40 milioni di tifosi nel mondo' : Speriamo che questa conferma internazionale dia credito ai 40 milioni di tifosi napoletani che sono sparsi per il mondo. Anche a loro bisogna dedicare questa internazionalizzazione. E' bello giocare ...

Napoli - il sindaco De Magistris prova a “recuperare i rapporti con De Laurentiis” : Napoli, Luigi De Magistris deve trattare con il patron del club De Laurentiis per cercare l’intesa in merito allo stadio “Lo stadio si sta facendo, in vista delle Universiadi. Lo si sta facendo con i fondi pubblici”. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in un’intervista all’Adnkronos spiega che i lavori allo stadio San Paolo proseguono. De Magistris ammette che con il presidente del Napoli calcio, Aurelio ...

Napoli - De Laurentiis su Ancelotti e la sfida contro il Liverpool : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Aurelio De Laurentiis ha presentato la decisiva sfida contro il Liverpool : 'Può succedere di tutto, in un teatro del calcio come Anfield che è una cosa ...

Calciomercato Napoli - retroscena De Laurentiis su Hamsik : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Napoli ha parlato del centrocampista slovacco: 'Ho dei ragazzi straordinari che sono con noi da tanti anni. Tra questi c'è Marek, che non ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ad Anfield come in una fossa dei leoni - possiamo solo vincere. Ancelotti ci dà tranquillità' : ... "Con Ancelotti sono cinque anni che ci sentiamo e ci vediamo e, quando è venuto, ho capito che era tutto vero quel che io avevo intuito " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport " Una persona ...

De Laurentiis : 'Cori anti Napoli? Chi comanda è senza palle. Sulla Juve...' : Da sempre, al comando in politica e nel calcio abbiamo persone senza palle . Per mia fortuna lavoro, sopravvivo e sono indenne a tutto ciò da molti anni, ma ho dovuto constatare che tutto questo è ...