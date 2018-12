Il primo Re | 2019

Multe più salate dal primo gennaio 2019 : le sanzioni aumentano del 2 - 2% : Lo prevede una norma automatica in base all'articolo 195 del Codice della Strada. Con ammende varie i Comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi di euro negli ultimi due anni

Le spese 2019 dei ministeri - sul podio solo M5S : primo Di Maio con 76 - 5 milioni allo Sviluppo economico : Giovanni Tria, a capo dell'Economia, supera di poco i 22 milioni, mentre il grillino Danilo Toninelli, ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, si accontenta di 20 milioni. Sono differenze che ...

BRI : venti contrari anche nel primo trimestre 2019 : ... la BRI ha evidenziato che il costante aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo potrebbe risultare particolarmente problematico per i mercati azionari. Questa, ...

BRI : venti contrari anche nel primo trimestre 2019 : Aggiungendo Ma tornando "I segnali contrastanti inviati dall'economia globale e il graduale, ma persistente, irrigidimento delle condizioni finanziarie hanno innescato un brusco calo del mercato: ...

Oroscopo primo mese 2019 per il segno del Toro - grandi cambiamenti nella sfera affettiva : Ecco le previsioni astrologiche per il mese di gennaio 2019 dedicate a voi amici del Toro. Il prossimo anno per voi torelli sarà importante soprattutto per il lavoro. Tanti sono i progetti che voi del Toro avete in cantiere e gennaio vi dà la spinta giusta per realizzarvi. L'Oroscopo del lavoro evidenzia buone energie vitali da investire in ambito professionale, con dedizione e impegno. Sarete molto comunicativi e aperti agli altri, pretendendo ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : milanesi in vantaggio a fine primo quarto (15-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

Bce : "Fine Qe dal primo gennaio e tassi fermi fino a estate 2019" - : L'Eurotower ha confermato lo stop agli acquisti netti di bond a partire dall'anno nuovo, anche se la Banca continuerà a reinvestire i titoli in portafoglio ancora a lungo. Si conferma inoltre l'...

La Banca centrale europea conferma lo stop al Quantitative Easing dal primo gennaio 2019 : In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, in cui si è deciso di lasciare i tassi invariati, l'Eurotower ribadisce che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali svela il suo 2019 : “Giro d’Italia al primo posto per importanza - poi andrò al Tour” : Vincenzo Nibali si sdoppia e parteciperà sia al Giro d’Italia che al Tour de France. Lo Squalo è pronto per affrontare un 2019 intentissimo che lo vedrà al via nelle due corse a tappe più importanti del calendario internazionale. Nelle ultime ore si vociferava in merito a questa possibilità, l’annuncio ufficiale a Hvar ha spazzato via tutti i dubbi: il 34enne sarà protagonista in entrambe le occasioni ma ha già precisato che la sua ...

Audi : l'intrattenimento a bordo in primo piano al CES 2019 : Audi sta lavorando sull'intrattenimento di bordo del futuro e mostrerà dei concept innovativi al prossimo CES di Las Vegas , il salone dell'elettronica e della tecnologia più grande al mondo, in ...

Ciclismo - primo ritiro stagionale in Spagna per la UAE Emirates. Fabio Aru decide i programmi per il 2019. C’è Gaviria : Fabio Aru sta cercando di ricaricare le pile dopo un durissimo 2018 durante il quale non è mai riuscito a brillare: il ritiro al Giro d’Italia, la pessima Vuelta di Spagna e la rinuncia forzata al Mondiale devono essere dimenticati il più in fretta possibile. Il Cavaliere dei Quattro Mori vuole lasciarsi tutto alle spalle e riparte dal primo raduno con la sua UAE Emirates: fino al 21 dicembre il sardo si allenerà con gli altri 28 corridori ...

Il primo A380 giapponese operativo dal 24 maggio 2019 : All Nippon Airways ha presentato il servizio a bordo del primo Airbus A380 giapponese, operativo dal 24 maggio 2019 dall'Aeroporto Internazionale di Tokyo Narita . Il primo aereo, la cui livrea ...

Golf - PGA Tour 2019 : tre coppie al comando del QBE Shootout al termine del primo round : Il PGA Tour si avvia alla conclusione per quel che riguarda il 2018. Spazio al QBE Shootout (montepremi 3,3 milioni di dollari), evento destinato a 12 coppie, Al termine del primo round, sul percorso par 72 del Tiburon Golf Club di Naples (Florida, Stati Uniti), troviamo al comando con lo score di -13 (59 colpi) i sodalizi composti da Kizzire/Harman, McDowell/Grillo e Na/DeChambeau. Fuori dal podio momentaneo con -11 List/Howell III, ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...