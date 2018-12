Democrazia diretta | Bentivogli | ' Non è vero che uno vale uno'

"Da Democrazia diretta a sorveglianza diretta". Parlamentari M5s sbuffano per il "clic spia" : "Se dico ciò che penso sono il primo ad essere segnalato". Un deputato M5s alla prima legislatura legge sul suo smartphone cosa prevede nel dettaglio questo nuovo strumento dal nome "Segnalazioni". L'avviso ai naviganti è stato lanciato ieri sera dal blog delle Stelle: "Tutti gli iscritti potranno segnalare in maniera puntuale e tempestiva iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del ...

Zingaretti - il supporto di Zanda per me è dannoso. A partire dalle idee sulla Democrazia diretta : Luigi Zanda è preoccupato del populismo che avanza (la Repubblica, 8 dicembre). I 5 stelle vogliono più democrazia diretta, partecipazione, referendum e coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Tutte cose che un sincero democratico non può accettare. Si sente, leggendo Zanda, che vorrebbe evitare questo pericolo oscurantista. Peggio: peronista. Che di democrazia diretta parlasse Rousseau nel secolo dei Lumi non conta, i referendum ...