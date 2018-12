Capitano Ultimo riavrà la scorta Tar coraggioso | disprezzo per chi non ha fatto

Il Tar del Lazio restituisce la scorta al Capitano Ultimo - : Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso del colonnello Sergio De Caprio contro il ministero dell'Interno. Il ricorso verrà trattato nel merito l'11 giugno prossimo. Il colonnello, ...

Il Tar del Lazio restituisce la scorta al Capitano Ultimo : Il Tar del Lazio ha restituito la scorta al colonnello Sergio De Caprio , il capitano Ultimo che arrestò Totò Riina . Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso presentato da ...

Capitano Ultimo - Tar del Lazio restituisce la scorta a De Caprio : accolto suo ricorso : Il colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina, riavrà la sua scorta. Lo ha deciso il Tar del Lazio, secondo quanto riferisce l’Ansa, accogliendo il ricorso presentato da De Caprio contro il ministero dell’Interno e annullando, previa sospensiva, tutti gli atti relativi alla revoca della misura di protezione, disposta il 3 settembre scorso per “mancanza di segnali di concreto pericolo“. Il ricorso verrà ...

Auto incendiata davanti alla casa-famiglia di Capitano Ultimo. "Un avvertimento? Chiedetelo a chi mi ha tolto scorta" : Dell'Automobile, un'Audi, non c'è rimasto niente. Solo la carcassa carbonizzata. Qualcuno l'ha rubata e poi, verso mezzanotte, le ha dato fuoco. Ma non in un posto qualunque: lo ha fatto davanti alla ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : un’indagine messicana per Raoul Bova ed il suo Capitano : Ultimo 5 - Raoul Bova Era il 1998 e su Canale 5 sbarcò una miniserie destinata ad entrare nell’immaginario collettivo e scrivere la storia della fiction Mediaset: Ultimo portò in video la storia del capitano Roberto Di Stefano (nella realtà Sergio De Caprio) e la sua prima grande impresa, ovvero l’arresto di Totò Riina. Da allora il carabiniere interpretato da Raoul Bova, repliche escluse, è tornato in video altre tre volte, nel ...

