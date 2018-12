Addio Penny Marshall | star di Laverne and Shirley

tvzap.kataweb

: Addio a Penny Marshall, star di 'Laverne e Shirley' e famosa regista #PennyMarshall - MediasetTgcom24 : Addio a Penny Marshall, star di 'Laverne e Shirley' e famosa regista #PennyMarshall - GiostraGiacomo : Addio a Penny Marshall, star di 'Laverne e Shirley' e famosa regista - TGCOM - franbellino : Addio a Penny Marshall, star di 'Laverne e Shirley' e famosa regista - TGCOM -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Si è spenta all’età di 75 anni Carole, attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. Lo ha reso noto una portavoce, riferendo che laè morta nella sua casa sulle colline di Hollywood per complicazioni legate al diabete.Chi è CaroleFiglia di Anthony Wallace, un produttore cinematografico statunitense figlio di immigrati italiani che nacque con il cognome Masciarelli, e di Marjorie Irene Ward, un’insegnante di danza statunitense di origini scozzesi e inglesi, ottenne la fama grazie al ruolo diDe Fazio nella serie televisiva, ruolo che interpretò dal 1976 al 1983. Successivamente diventò regista, dirigendo Whoopi Goldberg in Jumpin’ Jack Flash del 1986. Nel 1988 diresse Tom Hanks in Big, mentre nel 1990 guidò le riprese di Risvegli con Robert De Niro e Robin Williams. Tra gli ...