Lo smart working arriva in Kuwait Petroleum Italia

Roma smartworking : la Pubblica Amministrazione riparte dal Lavoro Agile : Ben 49 soggetti pubblici e 29 aziende aderenti per un totale di circa 11.000 lavoratori in modalità Agile, 237 postazioni di coworking disponibili su prenotazione e 28 punti di informazione nel territorio Romano. Sono questi i numeri della Prima giornata di Lavoro Agile di Roma, una occasione di sensibilizzazione e confronto per la promozione di modalità di Lavoro innovative e flessibili presentata dall’Ufficio per gli interventi in ...

Tecnologia e Lavoro : Agile smart Working : Cos’è lo #SmartWorking? La tua azienda è pronta? Quali sono i vantaggi? Cosa ne pensano i pionieri? Risponderanno a queste e altre domande i relatori dell’evento organizzato al Campus Reti di via Mazzini, 11 a Busto Arsizio (VA) mercoledì 28 novembre dalle 9 alle 13.30. Un appuntamento imperdibile rivolto a Imprenditori, HR Manager, Direttori di azienda e a tutti coloro che sono consapevoli del cambiamento in atto nelle aziende di ogni ...

Lo smart working è realtà in oltre metà delle grandi imprese - gli enti pubblici invece stentano ad adottarlo : Lo Smart Working è realtà in oltre metà delle grandi imprese, gli enti pubblici invece stentano ad adottarlo

smart working : sono quasi mezzo milione i “lavoratori agili” in Italia : L’accesso alla rete e le nuove tecnologie hanno cambiato il modo in cui milioni di persone interagiscono tra loro, ma allo stesso tempo hanno permesso di rivoluzionare molteplici settori andando incontro a milioni di lavoratori in tutto il mondo. Gli strumenti digitali a disposizione delle aziende sono migliorati notevolmente rispetto al passato, contribuendo alla nascita di nuove forme di lavoro che vanno incontro non solo alle esigenze ...

Una scrivania per tanti : ecco il lavoro al tempo dello smart working : Spiega Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all'universita Bocconi di Milano: « Lo smart working non e il telelavoro , che prevede una postazione fissa da casa, con gli stessi criteri dell'...

Imprese : Xplace - smart working? Sì ma a patto di non lavorare da casa : Ancona, 10 ott. (Labitalia) - smart working sì, a patto di non lavorare da casa. Questa la scelta [...]