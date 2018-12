Juventus-Atletico Madrid | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di

Juventus - lo stemma sbagliato fa felici i tifosi dell'Atletico Madrid : Piccola gaffe social per la Juventus che, nel twittare l'esito del sorteggio di Champions League, ha postato un'immagine con il vecchio stemma dell' Atletico Madrid , cambiato tra le polemiche l'anno ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Champions League - gaffe social per la Juventus : l’annuncio è sbagliato e i tifosi dell’Atletico Madrid… ringraziano! [FOTO] : Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League la Juventus pubblica l’esito dell’annuncio sui social ma sbaglia il logo dell’Atletico Madrid: i tifosi dei Colchoneros li ringraziano Quest’oggi a Nyon si sono svolti i consueti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa per la Juventus, l’unica delle due italiane in prima fascia, che ha beccato un’avversaria non di certo ...

Villaverde : 'Juventus con Ronaldo? Anche l'Atletico ha le sue chance' : TORINO - 'Siamo felici di essere tra le 16 più forti d'Europa ancora una volta, è molto importante per il club. Sapevamo che le squadre teste di serie erano molto forti, ma se vuoi arrivare alla ...

Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto - il focus sulle rivali di Champions : Atletico MADRID JUVENTUS E ROMA PORTO: URNA Champions– Poteva andare peggio, decisamente, alla Roma. Poteva andare meglio invece alla Juventus. Il paradosso dei sorteggi delle italiane in Champions è stato questo: i giallorossi, qualificati come secondi nel proprio girone, hanno avuto un accoppiamento migliore rispetto alla Juventus, passata come testa di serie. L’Atletico Madrid di […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus e ...

Juventus-Atletico Madrid - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Juventus-Atletico Madrid sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri avranno il vantaggio di giocare l’incontro decisivo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium che cercherà di spingere i Campioni d’Italia verso la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. Molto dipenderà da come i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno usciti dal Wanda ...

Champions League : Roma-Porto e Atletico Madrid-Juventus : Roma, 17 dic., askanews, - Negli ottavi di Champions League la Juventus affronterà l'Atletico Madrid, mentre la Roma ha pescato il Porto. La squadra di Allegri giocherà contro quella di Simeone nello ...

Juventus - Nedved : 'Atletico la squadra peggiore che potessimo pescare. Ci affideremo a Ronaldo - l'uomo della Champions' : ... "Come dice il nostro allenatore, l'importante è arrivare agli ottavi " ha commentato Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport " non importa se come primi o come secondi. Questo sorteggio lo dimostra, ...

Champions : Juventus pesca l'Atletico : ANSA, - NYON, SVIZZERA,, 17 DIC - l'Atletico Madrid è l'avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon. Tutte le notizie di Breaking ...

Griezmann la stella - Simeone il cuore : c'è l'Atletico sulla strada della Juventus : Le petit diable, terzo sul podio del Pallone d'Oro dietro a Modric e Cristiano Ronaldo, in questo momento è fra i primi quattro-cinque attaccanti al mondo, e, dopo essere stato a un passo dal ...

Juventus-Atletico Allegri : “Chi ha ambizione non ha timore” : JUVENTUS ATLETICO Allegri – “Chi ha ambizione, non ha timore”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta su twitter l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri se la vedranno con l’Atletico Madrid di Simeone. Non un sorteggio fortunato per i Campioni d’Italia ma il tecnico di Livorno mette subito […] L'articolo Juventus-Atletico Allegri: “Chi ...

Atletico Madrid-Juventus - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri sono stati molto sfortunati nel sorteggio e l’urna di Nyon ha consegnato la peggiore avversarie possibile. I Campioni d’Italia, che puntano ad alzare al cielo il trofeo dopo aver perso due finali negli ultimi anni, saranno chiamati a una vera e propria impresa contro la compagine spagnola che insegue il sogno di ...

Sorteggio Champions League : sarà Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved fiducioso : “siamo tranquilli. Marotta? Esistono due tipi di dirigenti…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato del sorteggio di Champions League, lanciando poi l’ennesima frecciata a Marotta Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria della Juve negli ottavi di Champions League, molto sfortunati i bianconeri a pescare una formazione temibile come i colchoneros. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha mostrato di essere però molto fiducioso: ...