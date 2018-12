Ecotassa | resta | ma soft Stretta sulle assicurazioni

Ecotassa si cambia : restano nel mirino le auto per famiglie : Una reazione comprensibile poiché, al di là del danno ad un comparto strategico per la sfiancata economia tricolore, ha risvolti anche sul consenso elettorale in quanto le vetture che circolano nella ...

Ecotassa si cambia : restano nel mirino le auto per famiglie : Vatti a fidare, anche Matteo ha alzato bandiera bianca. Eppure Salvini, su questo punto, era sempre stato categorico. Anche la mattina successiva al voto notturno in Commissione su un emendamento che, ...

Manovra - l'Ue : dialogo continua L'Ecotassa resta solo sui suv : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Dalle pensioni all’Ecotassa : cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles La Ue resta scettica e teme i mercati : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Manovra - nuovo scontro sull'Ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Gruppo FCA - "Se resta l'Ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Fca - Gorlier : 'Se resta Ecotassa auto costretti rivedere piano produttivo per l'Italia' : TORINO - 'Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla...

Laura Castelli : 'L'Ecotassa resta - era nel contratto di governo' : E' caos sulla ecotassa per le vetture più inquinanti . Anche nel governo, dove nel pomeriggio un'autentica frattura tra Lega e M5S è stata spalancata dalla sottosegretaria all'Economia Roberta Castelli. Matteo Salvini , infatti, fin da stamattina si era dichiarato contrario 'a ogni ipotesi di nuova tassa su beni già ipertassati e più tassati d'Europa . Non credo che uno ...

Manovra - correzione ma l'Ecotassa resta : Il sottosegretario all'Economia Castelli, M5S, conferma: "La volontà del governo è di tenerla.E' nel contratto.Non colpisce chi ha un'auto vecchia o compra sotto una certa cilindrata".

M5s : L'Ecotassa resta - è nel contratto : Lo ha detto la sottosegretaria all'economia Laura Castelli, M5s, intervenendo in commissione bilancio della Camera. 'Non inciderà né su chi ha …

A poche ore dalla stretta finale sulla Manovra, tiene banco la polemica sull' ecotassa.La Commissione Bilancio ha apportato correzioni alla norma, che però resta, nonostante la contrarietà della Lega.La Commissione ha rivisto al rialzo le stime d'incasso. "Modifiche limitate",spiega il sottosegretario al Mise Crippa (M5S). Il sottosegretario all'Economia Castelli (M5S) conferma: "La volontà del governo è di tenerla.E' nel contratto.Non colpisce chi ha un'auto vecchia o compra sotto una certa cilindrata".

Caos su Ecotassa per le auto inquinanti M5S : «La norma resta - è nel contratto» : Salvini: «No a nuove imposte». Di Maio questa mattina in diretta su Facebook: «La norma sarà migliorata al Senato»