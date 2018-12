2018 da record | un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook | Instagram e Twitter

Nuoto - Assoluti invernali di salvamento 2018. Lucrezia Fabretti non si ferma più : record del mondo nei 100 manichino con pinne : Non si ferma più la corsa di Lucrezia Fabretti quest’anno. Dopo una stagione maiuscola coincisa con la riconquista del titolo italiano assoluto, la vittoria con primato mondiale agli Eurojunior in Irlanda e poi al Mondiale Youth in Australia, la nuova stagione si apre in maniera eccezionale con il primato del mondo nella sua gara dei 100 manichino con pinne. Agli Assoluti di Milano del 15 e 16 dicembre, il primo appuntamento nazionale per il ...

Record 200 milioni di smartphone Huawei venduti nel 2018 : almeno due motivi del successo : Il 2018 si chiude con il botto per il mercato degli smartphone Huawei. Il produttore, oggi 17 dicembre, ha reso noto che entro il giorno di Natale ormai imminente, sarà raggiunta la quota Record di 200 milioni di device venduti globalmente. Una cifra da capogiro, considerando il piuttosto recente impegno dell'azienda nel settore mobile (almeno rispetto ad un colosso Android come Samsung). Nel conteggio degli smartphone Huawei venduti, rientra ...

Ascolti TV | Domenica 16 dicembre 2018. Fazio 17.3%-15.8% - New Amsterdam 10.8% - la Leosini 5.9% - La Notte dei Record 3.6%. Domenica In 18.3%-19.7% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Piero Angela Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - ...

Kylie Jenner e Kim Kardashian regine del web! Da YouTube a Forbes i record del 2018 : ... inserita nella lista dei '30 sotto i 30 self-made più ricchi del mondo!' Via Pinterest Un vero e proprio onore per la giovane Jenner , che batte il record fino ad allora detenuto dal fondatore di ...

Mondiali nuoto 2018 : quarti posti - record e sorprese : è un'Italia sempre competitiva : Zero medaglie ma tanti sorrisi nell'unica giornata di gare Mondiali in cui nessun azzurro riesce a salire sul podio. Discorso a parte lo merita Fabio Scozzoli , la delusione più cocente. Il 30enne ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Ilaria Cusinato e Martina Carraro - le donne dei record in Cina : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) stanno per chiudere i battenti e la giornata odierna per l’Italia è stata un po’ quella dei rimpianti. I quarti posti della 4×50 mista uomini e di Martina Carraro nei 100 rana amareggiano perché aumentare il computo di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) era possibile. Il Bel Paese rischia seriamente di non vincere neanche un oro in questa rassegna iridata, cosa che non ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le parole degli azzurri : la gioia per i record di Cusinato - Carraro - Pellegrini e compagne : Non arrivano medaglie per l’Italia nella penultima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina) ma questo sabato può ritenersi positivo visto che sono stati siglati ben cinque primati nazionali. La soddisfazione degli azzurri impegnati è evidente come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della FederNuoto. ILARIA Cusinato realizza il record italiano dei 200 misti dove ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medaglia perché in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medasglia perchè in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazuione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 15 dicembre - Italia quarta nella 4×50 mista - Cusinato quinta nei 200 misti con record italiani! Carraro all’attacco nei 100 rana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : subito record mondiale per Faith Miller nel junior compound : Inizia col botto il Roma Archery Trophy l’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco: alla Fiera di Roma, nel primo turno di qualifiche (disputato, peraltro, in tutte le specialità) c’è subito un record del mondo, realizzato dall’americana Faith Miller nel junior compound: il nuovo primato sulle 60 frecce a 18 metri di distanza è di 594, contro il 593 precedentemente realizzato dalla connazionale ...

MotoGP - dalle cadute agli spettatori : tutti i record della stagione 2018 : ... Movistar Yamaha, e Danilo Petrucci , Ducati Alma Pramac, , a quota quattro , in MotoGP, ; stessa cifra di Dominique Aegerter , Kiefer Racing, e del campione del mondo Moto2 Pecco Bagnaia , Sky ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...