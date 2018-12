Vieni da me | Alba Parietti in lacrime | ‘Ho dovuto fare una cosa orribile’

Alba Parietti a Vieni da me/ 'Sono una mamma ossessiva di un figlio unico. Le malelingue? Insulto a mia volta' : Alba Parietti, ospite di Vieni da me, sceglie cosa tenere e cosa buttare prima della fine dell'anno: dal figlio alle malelingue fino alla morte del cane.

Alba Parietti provata a Vieni da Me : “Ho fatto una cosa orribile” : Vieni da Me, Alba Parietti dispiaciuta: “Ho dovuto fare una cosa orribile” Intervista molto toccante quella rilasciata da Alba Parietti oggi a Vieni da Me. La conduttrice-opinionista ha infatti raccontato quello che per lei è stato il giorno più doloroso di questo 2018 che sta per concludersi, ossia quello della morte del suo adorato cane, al quale era molto legata anche sua mamma, che oggi non c’è più. “Quel giorno se ne ...

Alba Parietti a “Vieni da Me” : “Sono stata vittima di bullismo” : Nella puntata di ieri pomeriggio di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, è stata ospite Alba Parietti. La showgirl ha ripercorso la sua carriera, parlando anche dei momenti meno belli. La Parietti ha raccontato alla conduttrice del programma di essere stata vittima di bullismo da adolescente. Un racconto toccante, che ha profondamente segnato il pubblico presente in studio e quello da casa. Alba Parietti e il bullismo: ...

Caterina Balivo - le confessioni private di Alba Parietti a Vieni da Me : Caterina Balivo mette a segno un’altra confessione, quella di Alba Parietti ospite nella trasmissione Vieni da Me. Look animalier aggressivo, com’è nel suo stile, a 57 anni, la Parietti racconta dettagli molto personali della sua vita (come hanno già fatto Paola Barale e Maria De Filippi). Anzitutto della madre della quale fece una scoperta dolorosa dopo la sua morte. La showgirl ha raccontato: Quando è morta mia madre ho deciso di ...

Vieni da me - Alba Parietti : ‘Mia madre era bipolare - ci ha salvati mio padre’ : “Mia madre era una musicista, una donna colta: nel diario ho trovato le vicende legate alla sindrome bipolare – mai diagnosticata – che l’aveva colpita”. Alba Parietti parla della mamma nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di martedì 6 novembre. La showgirl racconta: Quando è morta mia madre ho deciso di fare qualcosa di bello e speciale. Ho raccontato la storia d’Italia ...

