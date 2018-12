Secondo i ' trend' di Airbnb è la Calabria il posto migliore dove fare le vacanze

agi

: ???? Avete sentito parlare di un secondo #referendum sulla #Brexit? Per il governo di Theresa #May è una delle (poch… - you_trend : ???? Avete sentito parlare di un secondo #referendum sulla #Brexit? Per il governo di Theresa #May è una delle (poch… - you_trend : Secondo l'agenzia Dire nel Pd si sta ragionando su un ticket renziano Giachetti-Ascani per le primarie del 3 marzo - annabennardo2 : Brexit: e se ci fosse un secondo referendum? -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Laè una delle destinazioni più hot del momento. Lo certifica Airbnb, il portale di affitto di stanze e alloggi tra privati per brevi periodi, che ha inserito la punta dello Stivale italiano tra le 19 mete “di tendenza” per il prossimo anno.La classifica mondiale, che vede laal 17esimo, è stata stilata confrontando il numero di prenotazioni per il 2019 già registrate sul portale Airbnb fino allo scorso ottobre rispetto al dato di un anno prima, oltre al numero di ricerche per la destinazione e l’aggiunta alle liste dei desideri dei viaggiatori. Quello che emerge, insomma, è che negli ultimi dodici mesi laha fatto colpo su molti turisti. Merito, si legge nella sua descrizione, della ricca offerta di “montagne, parchi nazionali, villaggi medievali, di una costa marittima la cui offerta ...