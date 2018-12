Quinoa | una pianta un tempo dimenticata | oggi alla ribalta

meteoweb.eu

: Piatto del giorno: quinoa, peperoni, pomodori, formaggio grattuggiato, pepe, curry una tombola - theneonvvitch : Piatto del giorno: quinoa, peperoni, pomodori, formaggio grattuggiato, pepe, curry una tombola - vegcucinaserena : #veganlunch #melamangiomendrisioveg?? È tornata ed è stato un successo!! #lasgna ai 5 cavoli?? Ma anche una delizi… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Laè una coltura locale originaria del Sud America, più precisamente della zona compresa tra Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia. Fino a trent’anni fa era quasi totalmente oscura al mondo occidentale, in seguito è stata riportata con successo all’attenzione dei grandi mercati per le sue innumerevoli proprietà benefiche e i vantaggi che offre al benessere del nostro organismo. Ma in che modo la nostra salute può trarre giovamento dal consumo di questo vegetale? Prima di approfondirlo insieme, sfatiamo un mito molto diffuso: di solito laviene associata – se non addirittura scambiata! – con i cereali, ma in realtà è unaerbacea annuale che fa parte a pieno titolo della famiglia delle Chenopodiaceae, quella a cui appartengono anche gli spinaci e le barbabietole. A confermarcelo è proprio il suo nome scientifico: Chenopodium. Se, come è molto probabile, vi è già ...