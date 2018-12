Psg-Rabiot | è rottura Il d s | ' Non rinnoverà Da ora in panca' E la Juve

Psg - Tuchel ammette : “Rabiot può andar via già a gennaio” : Adrien Rabiot potrebbe lasciare il PSG già nel mese di gennaio, i parigini potrebbero cederlo subito, anzichè perderlo a parametro zero nella prossima estate Il PSG potrebbe cedere il centrocampista Adrien Rabiot già nel mese di gennaio. E’ questa la notizia svelata oggi dal tecnico dei parigini Tuchel in conferenza stampa, il quale a precisa domanda sul possibile addio del calciatore già a gennaio ha risposto: “Non posso ...

Psg - ultimo tentativo per convincere Rabiot : la Roma attende : Roma - È tutto in forse alla Roma : dal destino di Monchi - che andrà a Boston per parlare con Pallotta delle strategie societarie - a quello di Di Francesco , che convive con l'ombra dei possibili ...

Milan - oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del Psg : Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, il Milan avrebbe messo nel mirino recentemente tre giocatori di proprietà del PSG. Due nomi sono già noti in quanto balzati agli onori delle cronache da qualche giorno. Stiamo parlando ovviamente di Thiago Silva e Rabiot, mentre il terzo era rimasto ignoto fino a questo momento. Milan, Draxler affare […] L'articolo Milan, oltre Thiago Silva e Rabiot spunta un obiettivo del PSG proviene ...

Psg - Rabiot-Mbappé e il ritardo pre-Marsiglia : stavano guardando il Clasico Barça-Real : Da "El Clásico" a "Le Classique". Da Barcellona-Real Madrid a Marsiglia-PSG . La domenica dei "Classici" è costata cara ad Adrien Rabiot e Kylian Mbappé . Secondo alcuni media francesi come Le ...

Psg - Tuchel : “Mbappé e Rabiot in panchina per motivi disciplinari” : “motivi disciplinari” avrebbero spinto Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, a lasciare Mbappé e Rabiot in panchina a Marsiglia, nella sfida poi vinta per 2-0. L’allenatore tedesco non è entrato nei dettagli, limitandosi a sottolineare che “il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian; il ragazzo ha risposto bene ma non amo ...

Psg - Tuchel : 'Rabiot e Mbappé in panchina per punizione'. Sono arrivati tardi alla rifinitura : Undici vittorie su undici. 33 punti in campionato, quasi a dire che è già tutto deciso sebbene la stagione sia solo a fine ottobre. In Francia pare non esserci storia, con il Psg che macina successi ...

Milan e Juve - sfuma l'ipotesi Rabiot : con il Psg il rinnovo è vicino : In Italia arrivano cattive notizie da parte della Francia , poiché Adrien Rabiot , difensore del Psg , ha deciso di rinnovare con i parigini, motivo per cui Milan e Juventus dovranno prendere altre ...