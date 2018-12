huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Piercamillo Davigo: 'Il processo a Gesù? Un referendum ingiusto. Natale arriva troppo presto: lo sposterei al 25 gennai… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Piercamillo Davigo: 'Il processo a Gesù? Un referendum ingiusto. Natale arriva troppo presto: lo sposterei al 25 gennai… - alecsvilla : RT @HuffPostItalia: Piercamillo Davigo: 'Il processo a Gesù? Un referendum ingiusto. Natale arriva troppo presto: lo sposterei al 25 gennai… - HuffPostItalia : Piercamillo Davigo: 'Il processo a Gesù? Un referendum ingiusto. Natale arriva troppo presto: lo sposterei al 25 ge… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il magistratoper una volta ha smesso i panni di austero membro del Csm e, in diretta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, si è raccontato in maniera inedita. A partire dalla sveglia mattutina:Non la metto mai, mi sveglio alle 5 da solo, ogni mattina. Faccio con yogurt, cornetto e cappuccino e poi inizio a lavorare. Si tratta del momento migliore perché non chiama nessuno, sono più tranquillo, mi metto a casa e leggo le mie carte.Insomma,preferisce alzarsi molto presto e, a che chi gli domanda a che ora vada a dormire, risponde:Alle 22, mi addormento sul divano davanti alla tv.Sulle dichiarazioni di Bruno Vespa che, ironico, aveva detto che il magistrato dorme con le manette sul comodino, risponde:No, non è vero. Vespa pensa che il problema dell'Italia sia un eccesso di repressione, ma in realtà tutti pensano che ci ...