Ormai è utopia il jailbreak iOS 12 | pessimi segnali su Cydia a Natale

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Sono settimane che non si parla diiOS 12 e, probabilmente, potrebbe bastare questo per definire un quadro non proprio esaltante per tutti coloro che, ancora oggi, sperano di poter toccare con mano il tool con il quale si potrà vivere un'esperienza di utilizzo alternativa con l'ultimo sistema operativo di Apple. Come stanno le cose il 17 dicembre? In realtà una novità c'è e se vogliamo rende ancora più utopistica l'idea che a medio termine si possa fare uno step di questo tipo per gli utenti in possesso di un iPad o di un iPhone.Dopo il bollettino che abbiamo condiviso con voi durante il mese di ottobre con un articolo specifico, infatti, tocca tornare sul temaiOS 12 in riferimento alle ultime mosse da parte di Saurik. Uno dei personaggi più importanti di questo mondo, infatti, di recente ha praticamente annunciato la chiusura ufficiale delStore, come ...