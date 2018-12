Nintendo Switch | una versione revisionata potrebbe arrivare il prossimo anno

Offerte di Natale nel Nintendo eShop per Switch - 3DS e Wii U : Nintendo lancia direttamente dal proprio eShop delle interessanti Offerte di Natale. L’arrivo di Babbo Natale porta in dono dei prezzi super scontati su un ampio catalogo di videogiochi per Switch, Wii U e Nintendo 3DS. Quali sono i giochi in offerta? Quest’anno Babbo Natale è stato molto generoso visto che la lista con tutti i giochi sottoposti a saldi natalizi sembra essere così lunga da coinvolgere quasi tutto il catalogo Nintendo. Tra ...

Phantasy Star arriva su Nintendo Switch all’interno della collana SEGA AGES : Phantasy Star è disponibile da oggi per Nintendo Switch™al prezzo di 6,99 €, all’interno della sempre più grande collana SEGA AGES. Come ogni uscita SEGA AGES, l’adattamento di Phantasy Star, originariamente creato dal genio del leggendario game designer Rieko Kodama, è curato dall’apprezzatissimo studio di sviluppo M2, specializzato nel retrogaming. Phantasy Star arriva su ...

V-Rally 4 disponibile per Nintendo Switch : Bigben e KT Racing sono liete di annunciare che V-Rally 4 è finalmente disponibile per Nintendo Switch. I fan potranno finalmente godere di tutti i contenuti di V-Rally 4 su Nintendo Switch, comodamente e in qualsiasi luogo si trovino. Divertirsi con gli amici in split screen in modalità TV, da tavolo o portatile è ora possibile. V-Rally 4 da oggi anche su ...

Reggie Fils-Aime spiega perché ci sono delle lacune nella line-up dei titoli third party di Nintendo Switch : Nintendo Switch potrebbe essere un sistema relativamente nuovo ma, ancora una volta, l'hardware di Nintendo è stato apparentemente evitato da una parte considerevole dell'industria dei videogiochi, con il risultato che un certo numero di sviluppatori e publisher non hanno nemmeno riconosciuto la piattaforma ibrida.Dopo la conclusione dei Game Awards, IGN ha incontrato il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, per chiedere perché ci ...

Nintendo : attach rate da record per i giochi first party su Switch : Nintendo ha dichiarato che le performance di Switch sono a livelli storici per l'azienda, e le percentuali di attach rate per molti dei titoli first party della società ne sono un esempio.Come riporta Gamasutra, Reggie Fils-Aimé, intervistato da Forbes per parlare dello stato di Switch durante le festività natalizie del 2018, ha offerto dettagli sull'obiettivo di Nintendo di piazzare 20 milioni di console entro quest'anno fiscale e sulla ...

Nintendo Switch : Nintendo punta a raggiungere vendite per 20 milioni entro l'anno fiscale : Lo scorso Black Friday è stato un grande successo per Nintendo, con un guadagno pari a 250 milioni di dollari, tuttavia la compagnia insegue ancora l'obiettivo di vendere 15 milioni di Switch, al fine di raggiungere le 20 milioni di unità vendute entro la fine dell'anno fiscale.Come riporta Forbes, Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America ha espresso tramite un comunicato totale fiducia nella riuscita dell'obiettivo di vendita:"Siamo ...

Nintendo Switch Online : disponibile il nuovo aggiornamento 2.0.0 che introduce nuovi giochi e le versioni SP di Dr. Mario e Metroid : Come riporta Nintendoeverything, l'app Nintendo Switch Online è stata aggiornata. La versione 2.0.0 è ora disponibile e aggiunge gli ultimi giochi e le versioni SP.Sono stati aggiunti, dunque, Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Inoltre, Dr. Mario e Metroid sono ora disponibili nelle versioni SP. Dr. Mario SP Read more…

Donut County ha una data d'uscita su Xbox One e Nintendo Switch : Donut County, uscito durante l'estate su PS4, PC e dispositivi iOS vincendo su questa piattaforma il premio della redazione dell'App Store per il gioco dell'anno, si appresta ora a sbarcare anche su Nintendo Switch e Xbox One tra una settimana esatta, il 18 dicembre 2018.Come riporta Gematsu, lo studio indipendente Annapurna Interactive porterà il gioco sugli store digitali di entrambe le console dove sarà a listino per 12,99$. Se non doveste ...

Catastronauts - disastri cosmici in arrivo su Nintendo Switch : In Catastronauts i giocatori si troveranno alle prese con il programma spaziale più imbarazzante al mondo, popolato da astronauti decisamente imbranati . Insieme al nostro team -quasi tutte le ...

Regno Unito : Super Smash Bros. Ultimate segna il lancio più importante di sempre per un titolo Nintendo Switch : Dal giorno della sua uscita, lo scorso 7 dicembre, Super Smash Bros. Ultimate ha impiegato solo tre giorni per diventare il videogioco per Nintendo Switch col lancio più importante nella storia della console, nel Regno Unito.Il gioco è schizzato al vertice delle classifiche di vendita del mercato britannico, vendendo nel primo fine settimana dalla sua uscita più copie fisiche di Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ...

Xiaomi Gamedpad 2.0 trasforma Black Shark in una Nintendo Switch : Xiaomi annuncia Gamepad 2.0 per Black Shark e la promozione Black Shark Xmas che vi permetterà di acquistare lo smartphone con 80 euro in meno. Altre due offerte sono disponibili per ottenere fino a 40 ulteriori euro di sconto.

Persona 5 per Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime non può ancora sbilanciarsi : Dopo il reveal di Joker come primo Personaggio DLC per Super Smash Bros. Ultimate, molti giocatori si stanno chiedendo se vedremo un porting di Persona 5 su Nintendo Switch. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non può ancora sbilanciarsi, ma la sua vaga risposta lascia sicuramente la porta aperta.Parlando con IGN, a Fils-Aime è stato chiesto se possiamo aspettarci un porting di Persona 5 su Nintendo Switch ed ecco la sua ...

Persona 5 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : Persona 5 in arrivo su Nintendo Switch? Possibile, stando agli ultimi rumor emersi in rete e riportati da GoNintendo.Nello specifico, MysticDistance, un traduttore e collaboratore secondario per siti come Persona Central, KHInsider e altri, avrebbe condiviso alcune informazioni sulla presunta versione Switch del gioco.Ecco quanto emerso fino ad ora:Read more…

Nintendo Switch Online : in arrivo Ninja Gaiden e altri due giochi NES la prossima settimana : Nintendo Switch Online non permette solo le sfide Online con gli amici, ma consente anche l'accesso a un ampio catalogo di giochi classici NES e, le ultime aggiunte, sono in programma la prossima settimana, come segnala Dualshockers.Nintendo ha annunciato che tre nuovi titoli NES saranno aggiunti alla libreria Nintendo Switch Online il 12 dicembre 2018. Si tratta di Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Ulteriori classici NES ...