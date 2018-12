La Manovra cambia ancora | la Ue concede tempo

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Dal reddito di cittadinanza a quota 100 : ecco come cambia la Manovra : La manovra gira, cambia e si modifica in attesa di atterrare martedì mattina alla Commissione Bilancio del Senato . Lunedì mattina, intanto, è partita dal Mef diretta , via mail, a Bruxelles ...

Manovra - ecotassa solo sui suv Di Maio : «Sogni per cambiare l'Italia» : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Berlusconi : Manovra? Va cambiato governo : 17.32 "Il problema non è qualche decimale. E' una Manovra che non prevede nulla per tagliare le tasse, per attrarre investimenti, per far ripartire la crescita e l'occupazione". Così il leader di FI, Berlusconi, convinto che la Manovra sia "tutta da riscrivere" e che comunque "bisogna cambiare questo governo". Il governo gialloverde "è il frutto di una manovra di Palazzo,che ha messo insieme gli opposti",dice all'AdnKronos. E avverte Salvini: ...

Manovra - l'ecotassa cambia : colpiti i suv e le auto più potenti : MILANO - Ancora bisogna mettere l'ultima parola sulla legge di Bilancio per il 2019, sulla quale pende la necessità di chiudere un accordo con l'Europa sulla base della discesa del deficit/Pil dal 2,4 ...

Tajani : "Manovra del cambiamento è diventato cambiamento Manovra" : Roma, askanews, - "Doveva essere la manovra del cambiamento è diventato il cambiamento della manovra", così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a margine della presentazione a Roma ...

Manovra - Di Maio : 'Cambiano decimali ma non le misure fondamentali' : "Stiamo portando a casa una Manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza". Lo scrive su ...

Rischia l'Alfa Romeo suv se la Manovra non cambia - FCA pronta a rivedere gli investimenti : Fca è pronta a rivedere radicalmente il piano investimenti presentato nelle scorse settimane, che prevedeva l'attivazione di una linea produttiva a Pomigliano d'Arco destinata a un suv Alfa Romeo più piccolo dello Stelvio. La nuova posizione del gruppo italo-americano guidato dall'ad Mike Manley è stata espressa attraverso una lettera firmata da Pietro Golier, responsabile della parte europea di Fca. Nel testo della lettera si riassumono gli ...